„Вълшебство на мистика и реализъм, образ на съвършенството“: Елена Божкова от „Мистерията на българските гласове“ за съвместния проект на хора с Quarto Quartet и Георги Андреев

В съвременен музикален облик ще чуем фолклора, обгърнат от класическа звучност, в съвместния проект „Гласове и струни“ на „Мистерията на българските гласове“ с диригент проф. Дора Христова, Quarto Quartet и Георги Андреев на 3 април от 19 ч. в зала „България“.

Ще чуем нови творби и произведения от репертоара на хора в специално направени аранжименти за изпълнение със струнен квартет. Така още веднъж хорът отпечатва традицията върху съвремието в нов експериментален проект.

„Комбинацията със струнен квартет поставя фолклора по-близо до класическата музика, но и в чисто съвременна музикална среда. Звучи много красиво, не е трудно достъпно.“ – посочи продуцентът Бояна Бункова.

„Обичам да се хвърлям в непознати води и да съчетавам привидно несъчетаеми неща. Хорът и квартетът са себедостатъчни да се изразят и са в диаметрално противоположни сфери като епоха и стилистика. Въпросът е в намирането на златното сечение, в което те взаимно да си помагат и да се обогатяват.“ – разказа за задачата композиторът Георги Андреев. Той подчерта, че този проект отваря вратите към много видове публика в съчетаването на народностното звучене и елитарността на класическия звук.

Вече 20 години от основаването си Quarto Quartet не е обичаен състав, подчертава примариусът Иван Пенчев: „Нашето призвание е да разказваме историите по свой собствен начин. За нас е голяма чест да сме част от този проект. Нашата страст е да изпълняваме нова българска музика. Това е майсторски създадена от Георги Андреев симбиоза.“

Доайенът на „Мистерията на българските гласове“ Елена Божкова пресъздаде атмосферата, която ще ни обгърне: „Душата на публиката ще се потопи във вълшебство на мистика и реализъм, ще бъде стоплен българският дух с наследство и приемственост. Получи се образ на съвършенството.“ Като себеотдаване без граници определи тя работата на Георги Андреев. „Ръцете му рисуват картини, които са близки до душата на всеки човек. Ние сме безкрайно щастливи, че участваме в такъв проект.“ – подчерта Елена Божкова.

„Гласове и струни“ вече бе оценено от публиката във Венеция. Първата среща с българската аудитория ще е на 3 април от 19 ч. в зала „България“.