„Вълшебното грозде“ на Капка Кънева с премиера на Коледния панаир на книгата

Художничката и преподавателка Капка Кънева прави дебюта си едновременно като авторка и илюстраторка на първата си детска книжка „Вълшебното грозде“. Историята достига по едно и също време до своите читатели във Франция и България. Премиерата на книгата у нас, която излиза от каталога на „Лист“, ще бъде на 14 декември в рамките на Коледния панаир на книгата в НДК, 4 етаж, Литературен кът, началото е в 15 ч.

Създаването на „Вълшебното грозде“ отнема години наред. Капка Кънева е готова с текста още през 2017 г., а по илюстрациите работи през лятото на настоящата година. Причината за този дълъг период от време авторката обяснява в ефира на Jazz FM с думите: „Предполагам, че се получи така заради естествената самовзискателност на човек, който решава да направи нещо изцяло свое, тъй като като художник и дизайнер на книги, аз винаги работя в съавторство. Както се шегувам, имам си творчески съучастник, с когото споделяме отговорността, докато в тази книга аз съм единственият автор. През годините я започвах на няколко пъти. Направеното не ми се струваше достатъчно добро, докато най-накрая не се стигна до това издание, което може и да не е най-доброто, но е единственото, което можеше да бъде.“

„Вълшебното грозде“ не е само книга за деца, но и за възрастни, които обичат приказни истории с изненадващи обрати и очарователни герои. В книгата читателят се среща с три беззъби баби, с Малкия дявол, от когото не бива да ни е страх, с една огромна риба с мустаци, дебели като корабни въжета и с грозде, което има вълшебни свойства. „Книгата засяга и остаряването, и копнежа по младостта, и любовта, разбира се.“ – казва Капка Кънева.

Историята, разказана във „Вълшебното грозде“, е посветена на Яна - дъщерята на авторката. „Яна беше и е едно много подкрепящо и разбиращо дете, за което аз съм много благодарна. Историята беше написана, както се усеща, във времето, в което миенето на зъби е много важно. Затова трите героини баби са без зъби. Едната има само един горен зъб, другата – само един долен, а третата изобщо няма зъби. И тази история постигна тогава своето въздействие.“ – разкрива Капка Кънева и разказва за визуалната част от работния процес: „Всъщност работата ми с книжния дизайн ме накара да си мечтая как ще направя тази своя авторска книга изцяло с хартиени обекти, но тъй като мина толкова много време, сега почувствах нужда да добавя още един елемент много по-осъзнато и това е светлината. Понеже през последните няколко години експериментирам много с изкуствено осветление в моите илюстрации, правя буквално едни светлинни сандвичи, комбинации с различни светлинни обекти, които много силно променят пространството, затова реших да разчитам на него да направи книгата за мен самата по-вкусна и забавна.“

Поуката от този дълъг работен процес по създаването на „Вълшебното грозде“ Капка Кънева обобщава така: „Може би за мен поуката е, че на всяко нещо трябва да му дойде точното време. Няма нужда човек да насилва нещата и прекалено много да се старае те да станат както мисли, че трябва. Може да ги остави просто да се случват.“

В края на гостуването си в ефира на Jazz FM Капка Кънева разкрива имената на някои от най-любимите си илюстратори: „Винаги много съм харесвала Любен Зидаров, светла му памет. Още в детските ми години съм имала дори учебници, правени от него. Много харесвам Тоня Горанова - особено заради нейното отношение към текста. Спомням си, няма да го забравя никога вероятно, беше илюстрирала патиланци. Имаше приказка, в която една шейна отхвъркна и беше написано, че е отхвръкнала чак да кажем на 98 страница. И аз отгърнах и я намерих там. И си казах: „Каква невероятна професия?“ Това означава, че в книгите един художник наистина може да прави каквото си поиска и това ми се видя толкова изключително, че после не се е притесних да го избера за своя професия. Казах си: „Може би в книгите човек наистина може да бъде толкова свободен.“ Друг много любим художник на книги за мен е Яна Левиева. Ако някога съм искала като художник да приличам на някого, това е била тя. Разбира се, това е невъзможно, защото няма как да я повториш, дори да се възхищаваш много на нечия работа. И затова не съм се опитвала, въпреки че ме е изкушавала в голяма степен.“

Цялото интервю на Таня Иванова с Капка Кънева за книгата ѝ „Вълшебното грозде“ може да чуете чрез плейъра под основната снимка.