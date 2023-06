В „Зелена седмица“ по Jazz FM: историята на първата песен с призив за опазване на природата

Къде отиде синьото небе?

Отровен е вятърът, който духа

от север, юг и изток.

Разлят петрол в океаните и моретата ни,

риба, пълна със живак.

Радиация под земята и в небесата,

умират животните и птиците.

А презаселената земя?

Колко още от нашите злини ще понесе тя?

Господи, смили се над нас!

Mercy, Mercy Me (The Ecology) е първата в света песен, посветена на екологичните проблеми и идва с призив за промяна. Марвин Гей я записва за албума си със силен социален акцент What’s Going On от 1971 г. и я издава като втори сингъл от него. 20 години по-късно тя излиза на видео, в което се появяват знаменитости като Боби Браун, Даяна Рос, Дейвид Боуи. В него красиви гледки от природата се сменят с кадри от опустошителните и безразсъдни действия на хората. Видеото подчертава, че трябва да действаме в името на неродените деца и завършва с увереност, че от напуканата от сушата унищожена земя накрая ще поникнат красиви цветя. През 2021 г. по повод половинвековния юбилей от издаването на албума звукозаписната компания на Марвин Гей представи ново видео на песента:

През 2002 г. Mercy, Mercy Me (The Ecology) бе въведена в Залата на славата на наградите „Грами“. Макар да е създадена като обръщение към Бог, тя е призив за действие, както са и другите заглавия в знаменития албум What’s Going On. В него Марвин Гей се спира на темите за предизвикателствата в живота на афроамериканците, дискриминацията, политиката, бедността, употребата на наркотици. Това отразява виждането му за музиката като начин да се говори за важните неща в света ни днес и да се предизвика промяна.