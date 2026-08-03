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В сърцето на София ни посреща нов формат за съвременно изкуство в градската среда

В сърцето на София ни посреща нов формат за съвременно изкуство в градската среда

До 10 август Ателие Тротоар представя произведението „Фрида“ на художника Виктор Петков. Събитието е част от новата инициатива Trotoar View, чиято концепция обединява един артист, една творба, една витрина

Публикувано на 03.08.2026

Това лято художничката Нора Ампова продължава развитието на Ателие Тротоар като независимо пространство за съвременно изкуство. След изложбите на Жулиета Интергалактика през юни и Даниел Мирчев – Дъна през юли, пространството стартира новата инициатива Trotoar View. Концепцията обединява един артист, една творба, една витрина.

От 1 август витрината на Ателие Тротоар (бул. „Патриарх Евтимий“ 21Б, на ъгъла с ул. „6-ти септември“) се превръща в 24/7 галерия, която представя по едно произведение на един съвременен художник за период от десет дни. Специално за инициативата е изградена нова експозиционна стена, която осигурява пълна видимост към улицата.

Първото издание открива мултидисциплинарният артист Виктор Петков с монументалната живописна творба „Фрида“, експонирана от 1 до 10 август. Виктор Петков е възпитаник на Националната художествена академия с магистърска степен в специалност „Плакат и визуална комуникация“. След дебюта му през 2015 г. негови произведения са включени в редица групови изложби, сред които и Stroke Art Fair в Мюнхен през 2026 г. През годините Виктор Петков работи и експериментира с различни медии като рисуване, графика, инсталация и скулптора. „Фрида“ (масло върху платно, 200 x 160 см) е емоционален спомен за едно пълноценно общуване и незабравимо присъствие, както и интроспекция за чистата радост и неизбежната тъга, които често съпътстват ярките житейски срещи.

„За мен е истински вълнуващо да трансформирам собственото си ателие, в което работих три поредни години - в ново изложбено пространство. На нашата сцена има изключителни визуални артисти и за мен е привилегия да мога да работя с тях. В това начинание обединяваме нашите усилия - съвременното изкуство да достига до повече публика и да комуникира директно с нея в градската среда.“ – казва Нора Ампова за проекта Trotoar View.

Trotoar View е дългосрочен формат, който представя съвременни български художници пред градската публика. В периода август-октомври, Ателие Тротоар ще посрещне над 10 визуални артисти. Пълният списък с участници остава изненада за публиката, а за подробности може да последвате профила на Ателие Тротоар в социалните мрежи.

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