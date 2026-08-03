В сърцето на София ни посреща нов формат за съвременно изкуство в градската среда

Това лято художничката Нора Ампова продължава развитието на Ателие Тротоар като независимо пространство за съвременно изкуство. След изложбите на Жулиета Интергалактика през юни и Даниел Мирчев – Дъна през юли, пространството стартира новата инициатива Trotoar View. Концепцията обединява един артист, една творба, една витрина.

От 1 август витрината на Ателие Тротоар (бул. „Патриарх Евтимий“ 21Б, на ъгъла с ул. „6-ти септември“) се превръща в 24/7 галерия, която представя по едно произведение на един съвременен художник за период от десет дни. Специално за инициативата е изградена нова експозиционна стена, която осигурява пълна видимост към улицата.

Първото издание открива мултидисциплинарният артист Виктор Петков с монументалната живописна творба „Фрида“, експонирана от 1 до 10 август. Виктор Петков е възпитаник на Националната художествена академия с магистърска степен в специалност „Плакат и визуална комуникация“. След дебюта му през 2015 г. негови произведения са включени в редица групови изложби, сред които и Stroke Art Fair в Мюнхен през 2026 г. През годините Виктор Петков работи и експериментира с различни медии като рисуване, графика, инсталация и скулптора. „Фрида“ (масло върху платно, 200 x 160 см) е емоционален спомен за едно пълноценно общуване и незабравимо присъствие, както и интроспекция за чистата радост и неизбежната тъга, които често съпътстват ярките житейски срещи.

„За мен е истински вълнуващо да трансформирам собственото си ателие, в което работих три поредни години - в ново изложбено пространство. На нашата сцена има изключителни визуални артисти и за мен е привилегия да мога да работя с тях. В това начинание обединяваме нашите усилия - съвременното изкуство да достига до повече публика и да комуникира директно с нея в градската среда.“ – казва Нора Ампова за проекта Trotoar View.

Trotoar View е дългосрочен формат, който представя съвременни български художници пред градската публика. В периода август-октомври, Ателие Тротоар ще посрещне над 10 визуални артисти. Пълният списък с участници остава изненада за публиката, а за подробности може да последвате профила на Ателие Тротоар в социалните мрежи.