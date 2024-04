В подкрепа на свободните артисти в София: безплатна счетоводна услуга им осигурява Столичната община

Пилотен проект на Столична община ще осигури безплатно качествена счетоводна услуга на артистите на свободна практика в София. Пилотният проект също така ще подобри данъчната грамотност и финансовата култура на творците. „Този пилотен проект на дирекция „Култура“ на Столична община, предложен от общинския съветник Благовеста Кенарова и други нейни колеги от „Продължаваме промяната“, отговаря на нуждите на свободните артисти. Да се насочим към тях е един от приоритетите на заместник-кмета по културата Яна Генова. Идеята е да им се помогне като им се осигури безплатно тази услуга и като разгледаме заедно казусите, които възникват в техните случаи.“ – посочи в интервю по Jazz FM Боряна Черкелова от дирекция „Култура“ на Столична община. Тя даде като често срещан случай на неяснота как да уредят финансовите въпроси артисти, които са работили в чужбина. „Искаме да ги подкрепим, да са по-смели.“ – посочи тя генералната цел на инициативата.

Днес от 16:30 ч. в дирекция „Култура“ (зала „Виктория“ на Столична библиотека) ще се проведе първата среща по пилотния проект, като от страна на общината ще участват общинският съветник Благовеста Кенарова и нейните колеги, заместник-кметът по културата Яна Генова и директорът на дирекция „Култура“ Биляна Генова. „След разговора ще направим анализ на получената информация. Като открием каква трябва да бъде насочеността, ще направим голям проект за дългосрочното предлагане на тази услуга.“ – посочи Боряна Черкелова.

Повече: на сайта на Столична община за културни събития в София ArtSofia.bg.

На снимката към публикацията: една от щастливите срещи на публиката със свободни столични артисти на Лятната естрада в Борисова градина в концерт от цикъла „Остров на музиката“, организиран от Общински културен институт Дом на културата „Средец“.