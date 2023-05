В петото издание на Младежки джаз фест София: конкурси за автор и изпълнител, ателиета, майсторски класове, джемсешън, флашмоб и галаконцерт от 25 до 27 май

На прага сме на петото издание на Младежки джаз фест София. Създателят и директор – педагогът Йордан Владев коментира по Jazz FM: „Фестивалът има за цел младите таланти да се обърнат към джаза. Централна част в последните три издания са конкурсите за автор и изпълнител. Целта не е да накараме участниците да се състезават, а да им открехне вратата към света на джаза.

В конкурсите за автори и изпълнители могат да участват младежи от 10 до 29 години. Деца на 9-годишна и по-малка възраст също могат да се включат, но няма да бъдат класирани. В категорията за изпълнители журито ще оценява техниката на участника, владеенето на инструмента, артикулацията, динамиката, интерпретацията, усещането и познанията за стил, работата в ансамбъл, импровизационните умения, сценичното присъствие. В изпълнението на сцената организаторите осигуряват акомпанимент до трио. В конкурса за композиция оценяването ще е по критериите оригиналност, познаване и владеене на изразните средства и музикалната форма. Освен традиционните награди, на избрани от организаторите изпълнители ще се направи професионален студиен аудио запис, ще бъдат предоставени две стипендии за обучение в курсове на организиращия фестивала център Art Libitum: „Джаз теория, хармония и основи на импровизацията“ и „Композиция, оркестрация, аранжимент“. Срокът за подаване на заявки е 1 май. Пълният регламент е публикуван на сайта на фестивала тук: Начало | youth jazz fest sofia 2021

На фестивала, който ще се проведе от 25 до 27 май, ще има музикални ателиета и майсторски класове по различни теми, свързани с джаза. Миналата година от ателието за бразилската музика се сформира голям перкусионен оркестър, който направи флашмоб в парка „Заимов“. Джемсешън, флашмоб и гала концерт са още в програмата на фестивала. „Всеки идва със своя вселена, на този фестивал тези вселени се срещат.“ – коментира Йордан Владев. Още подробности: на фейсбук страницата на фестивала.

Изключително успешен педагог, неговите ученици печелят множество награди. Миналата година те участваха в „Банско джаз академия“ и излязоха на сцена „Млади таланти“ на „Банско джаз фестивал“.