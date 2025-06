„В името на напредъка и усъвършенстването на младите хора“: за Международна лятна музикална академия „Родопа“ разказват основателят Мария Гелева и преподавателите проф. камерзенгерин Елена Филипова и Александра-Йоана Александрова

Толкова много млади таланти са толкова благодарни на Международната лятна музикална академия „Родопа“ с вече 20 години история на шлифоване на музикални дарби. Организаторът Мария Гелева посочи: „Академията събра много качествени и талантливи млади хора от България и чужбина. Фактът, че участват при нас в течение на няколко години, показва, че са доволни от това, което академията им дава – възможност да се подготвят и да усъвършенстват постиженията си под ръководството на избраните от мен колеги от България и чужбина.“ Диляна Лазарова от курсовете по цигулка днес е млада диригентка, пианистът Петър Костов е член на Ноймайер балет в Хамбург, флейтистката Мила Цанкова е солистка на Софийската филхармония – изрежда тя имената на някои от успешно реализиралите се ученици.

Академията се провежда в Широка лъка, включва обучение и след това – концерти. „Мястото породи идеята за основаването, заради прекрасната възможност да се преподава в залите на Националното училище за фолклорни изкуства, заради близостта с планината, даваща възможности за разходки и почивка на младите таланти, заради срещите с хората, които проявяват интерес и винаги подкрепят нашите концерти.“ Срещите с публиката са три – в края на първата и на втората седмица в Широка лъка, а в края на целия курс – в Пловдив. Тази година те са, съответно, на 8 и 15 август от 17 ч. и на 16 август от 18 ч. „Това е също добра възможност младите участници да покажат какво са постигнали и да придобият опит в професията.“ – изтъква Мария Гелева.

Your browser does not support the audio element.

Клас по пеене води проф. камерзенгерин Елена Филипова, по цигулка и камерна музика – проф. Стефан Камиларов, по мюзикъл (за първи път) – Александра–Йоана Александрова, по вокална камерна музика – д-р Мария Червенлиева – и четиримата – работещи в Австрия, а по пиано и камерна музика – д-р Димитър Наков. „Всички участват в името на напредъка и усъвършенстването на младите хора. Имаме желание да ги обучаваме и да споделяме своите постижения.“ – казва Мария Гелева. Тя изтъква приноса на многобройни спомоществователи. Посланикът на Швейцария у нас в първите години на академията – Томас Фелер, и досега осигурява с лични средства стипендии на участващите ученици от българските музикални училища. Семейство от Япония помага на студенти, идващи от тази далечна страна.

С академия „Родопа“ Мария Гелева споделя обичта си към музиката, към Родопите, към България, към младите таланти: „Родена съм в Асеновград. В Родопите се чувствам страхотно добре. Студентите имаха възможност да се потопят в тази прекрасна атмосфера, да общуват, да правят хората щастливи със своите концерти.“

Проф. камерзенгерин Елена Филипова ще направи така, че гласовете на обучаващите се още по-ярко да заблестят – и като техника, и като изразителност. Тя от личен опит знае, че младият талант трябва да бъде подкрепен, а стремежът към музиката не може да бъде прекъснат. „Пеенето винаги ми е било страст, от дете непрекъснато пеех, каквото съм научила от слушане по радиото. Имах богат репертоар от детски песни, опери и оперети.“ – разказва за началото тя, превърнала след това в професия първо пеенето, а след това – и преподаването.

Музиката има свойството да ни даде друг поглед върху живота – да потърсим красивото и където го няма, да го създадем, да изпълним живота с любов и да внасяме в него светлина. Как въздейства музиката и как проф. камерзенгерин Елена Филипова чувства, че чрез музиката въздействате върху хората? „Предпочитам мажорните произведения, аз съм много весел човек, позитивно мисля, винаги имам надежда и не се предавам лесно. Музиката облагородява човека. Без музика не зная как бихме могли да дишаме. За много хора, изпаднали в отчаяние, музиката е терапия.“ Музиката е спасение. И пред нея отваря вратите Международна лятна музикална академия „Родопа“. Проф. камерзенгерин Елена Филипова споделя, че Широка лъка е вдъхновение за нея. С организатора Мария Гелева са колеги, но и приятели.

Проф. камерзенгерин Елена Филипова е известна с това, че с нея много бързо се постигат резултати с духовна близост, специална връзка и фокусирано обучение: „Трябва да се работи много концентрирано и веднага да разбера ученикът от какво има нужда и към какво се стреми. Работим доста интензивно, има дисциплина. Когато денят приключи, сядаме заедно и говорим. Няма хубаво пеене без правилна техника – певческа, на първо място – дихателна. Тогава вече можете да получите свободно функциониращ глас. След това резултатите показваме в репертоара. С други, които идват по-готови, работим направо репертоара. В тези кратки моменти трябва да се извлече най-важното, за да може ученикът след това да каже – тук получих ето тези идеи. На никого не се налагам. Не познавам много от тези млади хора и не искам да се бъркам в работата на техния педагог, а да направя допълнение към това, което носят като можене. Разбира се, говорим и за поведението, за певческия характер – каква борба трябва да има един артист. Има много конкурси, явяването на които препоръчвам, а програмите им са важни и това е въпрос, по който също работим. Много от студентите ме търсят за консултации след това. И се получава хубаво творческо приятелство. Това е атмосфера, която носи добри резултати.“

Your browser does not support the audio element.

За Александра-Йоана Александрова денят е много кратък със своите 24 часа, а седем дни в седмицата не ѝ стигат: „Аз не се затварям само в едно чекмедже, работя в най-различни жанрове.“ – разказва тя и посочва, че 90 % от времето е ангажирана в мюзикъла. Тя е солист на Landestheater Linz – Държавния театър в Линц, Австрия. В един сезон ѝ се налага да работи в множество продукции. Тя играе главните роли в „Алиса в страната на чудесата“, „Суини Тод“, Rent и Something Rotten! – комедия, свързана с Шекспир. И вече репетира за първата продукция за новия сезон – ще бъде принцеса Фиона в „Шрек.“ „И всичко това е едновременно. Сутринта са репетиции, вечерта – спектакъл, случва се през деня да е класическа постановка – вечер – модерна. Което означава, че трябва да имам хигиена на гласа, физически тренировка, подготовка – учене на всички текстове, репетиции. И това е само за мюзикъла. Едновременно преподавам – като частен учител, но и водя майсторски класове. Работя като модел и актриса в телевизията. Няма пауза, но аз за това живея.“ – споделя звездата на мюзикъла в Австрия Александра-Йоана Александрова.

Тя работи това, което обича и в което открива своето призвание. Защо мюзикълът е нейното поприще? Родителите ѝ са солисти на Софийската опера и балет – Елена Стоянова е певица, а баща ѝ – балетист. „Първоначално исках да уча само актьорско майсторство, не исках да се сравнявам с родителите си. Но това не ми стигаше.“ – тя завършва бакалавърска и магистърска степен с кинознание. „Но усетих, че и това не ми стига. Накрая намерих себе си в мюзикъла. Това е изкуството, което изисква три пъти повече от всички други, защото е едновременно танц, пеене и актьорско майсторство. Това събира мен с всичко, което имам от родителите си и е единственият начин да изразя тотално себе си. Иначе ще ми липсва нещо. Това изкуство звучи прекрасно, но е много, много трудно. Винаги трябва да си 100 % и в трите жанра.“ – описва предизвикателството тя. Убедена е, че и у нас мюзикълът трябва да се издигне на пиедестал. Този жанр в България все още никъде не се изучава професионално. Поканена е да преподава на академията в Широка лъка, както и да направи паралелка в Националната музикална академия. Тя е единствената българка, завършила държавно училище по мюзикъл. „Това е важно изкуство – харесват го и стари, и млади, винаги залите са пълни.“ – подчертава тя.

Жанрът носи в себе си както класическото наследство, така и модерността на съвремието. И от него непрекъснато струи романтика. „За мен е много важно един артист да е гъвкав относно пеене, танц и говор. От диалог изведнъж се влиза в песен. Начинът, по който я представяме, подчертава персонажа, който играем. Важно е със студентите да работим по различните стилове в мюзикъла, по говора – техника на речта, по класическото пеене и по актьорското майсторство.“ Но това далеч не е всичко – Александра-Йоана Александрова добавя още акценти от предстоящия майсторски клас: дикция, интерпретация на ролите и песните, подготовка за кастинги, репертоарна работа. И както за първи път ще преподава мюзикъл у нас, така за първи път и ще пее на българска сцена – ще изпълни ролята на Козет в „Клетниците“. Постановката на Софийската опера и балет гледаме на площада пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ от 24 юли до 2 август. Александра-Йоана Александрова е важна фигура на австрийската сцена. След като миналата година спечели най-голямата награда в немскоезичните страни за актриса в главна женска роля за Мария Стюарт, през тази година отново е с номинация за отличието.

Your browser does not support the audio element.

Срокът за записване за академията е до 30 юни включително.