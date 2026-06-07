В Хасково, Димитровград и Кърджали гостуваме с петото издание на Пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“

Три града, три концерта при вход свободен, излъчвани на живо по Jazz FM в петото издание на организирания от Jazz FM Пътуващ фестивал „Джаз в цялата страна“. На сцената излизат млади таланти, професионални и любители местни музиканти, национални артисти, родово свързани с тези градове. В Хасково ще честваме приноса на джаз апостола Димитър Русев, за първи път в родния Димитровград като професионален артист ще пее Вики Алмазиду. В градовете на своите корени се завръщат солистът на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио – кавалджията Недялко Недялков, участник в проект, отличен с наградата „Грами“, вокалистката и авторка на песни Теди Кацарова, докторантът в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – певецът и оперен режисьор Никола Попов, студентката в академията Дария Боева. Поканихме и Атанас Хаджиев (саксофон) – роден в Кърджали, солист на Бигбенда на Българското национално радио, както и роденият също в този град барабанист Кристиан Желев (който ще свири с Вики Алмазиду в Димитровград). Специален участник ще бъде голямата ни вокалистка Мими Николова. Автор на програмата и водещ е Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM.

Фестивалът се провежда със съдействието на Община Хасково, Община Димитровград и хотел GarsON и с подкрепата на социално отговорния бизнес:

„Шарена фабрика“ – кулинарно училище и детски лагери в с. Голяма Желязна в Троянския Балкан

„Диаматикс“ – водещ доставчик на киберсигурност в България

„Полихронов мотърс“ – Toyota Хасково – представителство на известната марка автомобили в града

„Лимтех“ – Димитровград – климатици за дом, офис и индустрия

Семеен хотел „Естило“ – Димитровград

Списъкът с участници и партньори ще бъде постоянно допълван. При желание да се присъедините към големия джаз празник, моля, пишете на [email protected].

Пътуващия фестивал „Джаз в цялата страна“ е вече с пето издание и навсякъде, където гостува, предизвика промяна. Във Варна започнаха годишните срещи на джаз общността, в Стара Загора се създаде Младежка сцена към общинския фестивал „Цветовете на джаза“, в Плевен с неговия заряд възникна Фестивал на музиката.

През тази година в трите концерта „Джаз в цялата страна“ ще отбележи важни годишнини: 40 години Джаз клуб Хасково и 30-о издание на „Хасково джаз“; 75 години Забавно-духов оркестър – Димитровград, 40 години Акустично джазово трио – Димитровград; 15 години Джаз фестивал в Кърджали. Сред събитията, за които ще говорим в Димитровград и които ще интерпретираме чрез музика, са 19-ото издание на „Късче от лятото“, 18-ото издание на Младежки джаз фестивал – Димитровград, 16 год. „В приказния свят на джаза“.

Фейсбук страницата на събитието с пълната програма е тук.

ЗА ХАСКОВО – Открита сцена на пл. „Свобода“, 20 ч.

Първи на сцената като солист ще представи своя оригинална музика Димитър Русев. Заради значимостта на приноса си джаз радетелят от Хасково бе награден с най-високото отличие на Министерството на културата – „Златен век“ – по предложение на Jazz FM. Той вече десетилетия е двигател на джаз живота в Хасково и региона като организатор на „Хасково джаз“ в партньорство с Община Хасково, както и множество образователни инициативи в детски градини и училища. Той вдъхновява за музиката безброй млади хора, някои от които впоследствие избират това изкуство за своя професия. На „Джаз в цялата страна“ ще чуем трима от тях – Мирослав Турийски (пиано), Христо Минчев (контрабас) и Кирил Илчев (барабани), които ще свирят в чест на Димитър Русев, а след това – и заедно с него.

Пътуващия фестивал на Jazz FM „Джаз в цялата страна“ ще представи пред публиката в Хасково родената тук млада вокалистка Дария Боева, студентка в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в специалността „Поп и джаз пеене“. Тя ще изпълни джаз стандарти с Мирослав Турийски на пианото. След нея на сцената ще излезе именитият кавалджия Недялко Недялков – солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, участник в проект, отличен с наградата „Грами“. С колегата си от формацията към БНР Петър Миланов (китара) двамата ще представят своя оригинална музика и авторски обработки на фолклорни произведения.

Финалът ще е също звезден. Теди Кацарова – дъщеря на училата в Хасково Силвия Кацарова – ще ни зарадва с акценти от новата си програма. Тя ще изпълни оригинални песни, създадени заедно с групата BNBand. В състава са: Мариян Николов (бас китара, вокал), Джей Дишлиев (китара), Илия Лазаров (пиано), Ивац Янков (барабани). Завършвайки с техните динамични изпълнения с джаз и фънк елементи, специалната за Хасково вечер ще остане незабравима както за публиката на пл. „Свобода“, така и за слушателите на вълните на Jazz FM.

ЗА ДИМИТРОВГРАД – Открита сцена на пл. „Поезия“, при лошо време – в Културен дом „Химик“ от 20 ч.

Музикалната вечер празнично ще открие Забавно-духов оркестър – Димитровград с ръководител и диригент Димитър Митев. Музикантите, които изграждат все по-богат джаз репертоар, ще представят инструментални изпълнения, включително аранжимент на Жул Леви на Soul Bossa Nova, като така ще припомнят плодотворните години, в които големият музикант активно работеше с тях. Наесен оркестърът ще направи голямо честване на годишнината, в което Jazz FM ще се включим със снимки от личния архив, запазен от дъщерята на артиста Симона Леви. В изпълнения с оркестъра ще чуем и младите таланти Вивиан Желева и Доби Дулева.

Община Димитровград има два щатни състава, изпълняващи джаз. Във втория сет за вечерта ще слушаме оригинална музика на Димитър Русев в изпълнение на Акустично джазово трио – Димитровград. Ще отбележим значението на Младежки джаз фестивал – Димитровград. Участникът в няколко негови издания Борис Петков (пиано) ще музицира с идеолога на форума Димитър Русев (китара) и като продължение на музицирането с ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ миналата есен ще покани на сцената деца, които да седнат до него на пианото. И те ще видят, че създаването на музика е изключително леко и толкова приятно занимание. Запленен от стиховете на Пеньо Пенев, Борис Петков ще импровизира върху тях, а след това ще акомпанира в някои изпълнения на вокалисти от школата по поп и джаз пеене с ръководител Десислава Танева към Детски и младежки център.

„Джаз в цялата страна“ ще отбележи първата поява на Вики Алмазиду като професионален артист в родния Димитровград. Докато е ученичка в ПМГ „Иван Вазов“ нейната класна г-жа Златанова остава впечатлена от гласа ѝ и предлага на ръководителя на хора към гимназията да я включи в състава. После Вики Алмазиду учи китара и при г-н Таксиров в Гръцкия клуб. На събитието ще поканим както г-жа Златанова, така и наследниците на г-н Таксиров. Учила няколко години в Стара Загора, Вики Алмазиду се завръща в Димитровград като солистка на младежка група, а след това за дълго напуска града, когато е приета в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Тя ще изнесе самостоятелен концерт в трио с Антони Дончев на пианото на 26 август, но сега ще представи значими песни от репертоара си заедно с Борис Петков (пиано), Васил Хаджигрудев (контрабас) и Кристиан Желев (барабани).

ЗА КЪРДЖАЛИ – хотел GarsON, 19 ч.

В Кърджали ще гостуваме на хотел GarsON, поддържащ традицията на Джаз фестивала в Кърджали, който на следващия ден ще има своето 15-о издание. Вечерта ще започне с пианото на Тавит Мачикян, а след това той ще представи млади таланти, обучаващи се в профилираното в изкуствата СУ „Владимир Димитров – Майстора“: Галина Иванова – пиано, Деяна Моллова – вокал, Гюнеш Ковачева – вокал, Ерхан Ковачев – китара. Списъкът предстои да бъде допълнен. На финала на този сет ще чуем Дамски хор „Незабравки“ с ръководител Тавит Мачикян към НЧ „Обединение – 1913“.

Продължението на вечерта ще бъде с местните любители музиканти. Ще чуем с китарни изпълнения Владимир Чукич, чиито картини са в престижни колекции по целия свят, включително и в домовете на джаз музиканти. Сред съратниците му е издателят Иван Бунков, който обича да свири на саксофон.

Родом свързан с Кърджали е певецът и оперен режисьор Никола Попов – докторант в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Той е солист на Софийската опера и балет, продължава при огромен успех да изпълнява главната роля в Мюзикълът „Спондж Боб“ в Столичния куклен театър, щатен артист е на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, от години преподава в Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Като посвещение към своя учител проф. Павел Герджиков, роден в Кърджали, той ще представи две негови емблематични изпълнения на песни на Панчо Владигеров с Божидар Пенев на пианото. Никола Попов ще изпълни джаз стандарт и хит от световната музика, след което ще покани на сцената своя вокален партньор – легендарната Мими Николова. Финалът на вечерта ще бъде с култовата „Замълчи, замълчи“, с която гранддамата на българската песен Мими Николова ще поздрави любителите на музиката. По-рано през деня тя ще се срещне с ученици и почитатели в хотел GarsON.