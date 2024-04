Ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора с концерт във Виена. Директорът Красимир Къшев: „Надграждаме в живота на най-добрите ни ученици“

Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ в Стара Загора празнува 50 години от основаването си. Навръх рождената дата на своя патрон на 24 април ученици и преподаватели ще изнесат концерт в зала „Ференц Лист“ на Университета по музика и изпълнителски изкуства във Виена. Десет дни по-рано младите таланти ще пристигнат в столицата на Австрия, за да се обучават и обогатят познанията си в проект по програма „Еразъм +“. В програмата влизат посещения в учебни заведения и на културни забележителности. „Ще ходим в две джаз училища, а също и в още две, ще има работилници, на които ще присъстваме и ще участваме. Ще посетим Виенската опера, ще се запознаем с още паметници на културата.“ – разказа в интервю по Jazz FM директорът на НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора Красимир Къшев.

Проектът добавя стойност към отлично наученото в училище. „Това посещение надгражда предимно практически обучението на учениците. Те имат солидна теоретическа подготовка. Но за хората на изкуството е важна сцената. Чрез подобни програми и концерти се опитваме чисто практически професионално да надградим в живота на най-добрите ни възпитаници.“ – посочи директорът Красимир Къшев. В концерта на 24 април ученици и учители, бивши възпитаници на училището, ще представят програма с творби от Панчо Владигеров, Добри Христов и Любомир Пипков, ще има и руска и западноевропейска музика. Вокален квартет от класа по поп и джаз пеене ще представи джаз обработка на песен с фолклорни мотиви от Петър Льондев. Ученичка по народни танци и двама акордеонисти ще поднесат на финала съвместно изпълнение. „Ще се опитаме да представим максимума от специалности.“ – описа подхода при съставянето на програмата директорът на училището. Концерта очакват както любителите на класическата музика в Австрия, така и българската общност. Към нашите таланти е отправена покана за гостуване в българското училище във Виена. Като генерална репетиция програмата ще бъде изпълнена днес от 18 ч. в зала „Петър Жеков“ в Стара Загора.

За НУМСИ „Христина Морфова“ следва юбилейна година – половин век от създаването му. На 16 септември ще се проведе голямо събитие в Културния дом в Стара Загора, а официалното честване ще бъде с концерт на ученици с Държавна опера – Стара Загора на Световния ден на музиката 1 октомври. В Деня на будителите към оперния оркестър ще се присъединят и преподаватели. Училището подготвя и изяви на учениците по поп и джаз пеене, както и на танцовите състави. Наесен ще се проведат традиционните издания на пианистичния и тромпетовия конкурс.