Ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора пеят песните „Бийтълс“: градящи музикалното мислене, тези стандарти са школа в песенното майсторство

С песните на „Бийтълс“ ученици от класовете по поп и джаз пеене в НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора опознават стойностни образци от традицията, подготвят се за професионалния си път в музиката и се изразяват. Те ще ги изпълнят в съпровод на живо на 8 април от 18 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ при вход свободен. Концертът и подготовката за него призовават децата да влязат в дълбочините на музиката, да не се страхуват от трудностите и да се изразяват свободно.

„Музикантите от „Бийтълс“ са основоположници в изкуството на писането на песни. Мелодиите им са толкова разпознаваеми и технични, че е хубаво всеки, който се занимава с музика, да мине през тази школа.“ – посочва преподавателят Павел Цонев, убеден, че колкото повече учениците навлизат в тази музика отпреди десетилетия, толкова повече тя ще им хареса. Думите му потвърждава единадесетокласничката Елиза Виденова: „Важно е да си припомняме тези песни, да оценяваме доброто от миналото. Те са изключително мелодични, много са приятни за учене, за изпълнение и за слушане. Те са като стъпало в стълбата на изграждането на артиста.“ Обичани от толкова поколения, хитовете на „Бийтълс“ ще съпътстват младите таланти в живота им на професионални артисти. „Тези песни изваждат учениците от тяхната зона на комфорт. Това ги прави по-продуктивни и дава енергия на развитието им като артисти, стимулира тяхната креативност, защото трябва да вникнат в песента и да направят своя версия в друга стилистика.“ – пояснява преподавателката Паолина Малешкова. За обучението и концерта в понеделник са подбрани някои от най-популярните заглавия на „Бийтълс“ – Hey Jude, Yesterday, Let It Be. Учениците ще ги изпълнят в акомпанимент на живо от Павел Цонев – пиано, Илин Папазян – китара, Никола Енев – барабани, и Станислав Георгиев – бас китара.

Елиза Виденова ще изпее Yesterday: „В моята песен откривам себе си и типичните си черти, които обичам да изразявам. Тя е по-бавна и меланхолична, но носи в себе си надежда, звучи нежно и успокояващо. На публиката много ще ѝ хареса как ще я представя, защото откривам себе си в нея.“ Така една песен е в състояние и да отвори нов път в творческите търсения. Тези стандарти с висока стойност, част от световната култура повече от половин век, допринасят към изграждането на младите таланти. „Те са определящи. Учениците имат какво да научат от тях – мелодично сложни са хармонията е доста натоварена. Това гради музикалното им мислене.“ – подчертава Паолина Малешкова.