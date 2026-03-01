Триото на италианския барабанист Паоло Викари представя акордеона като джазов инструмент в поредни концерти от „Европейски джаз хоризонти“ в In The Mood

Италианският барабанист Паоло Викари, който ни впечатли на концерта на Джанис Сийгъл от Manhattan Transfer с Ярон Гершонски и с участието още на Михаил Иванов, идва отново в клуб In The Mood, този път със своето трио и неговата оригинална програма. В състава са акордеонистът Роберто Джерваси, който ще проведе майсторски клас, и контрабасистът Фулвио Букафуско. Концертите на триото са два и са на 1 март – първият е от 18:30 ч. (врати – 17:45 ч.), а вторият – от 21 ч. (врати – 20:30 ч.) Майсторският клас е по-рано през деня – от 14 ч. Входът е свободен, като е желателна предварителна резервация на телефона на клуба 0884259509. Концертите и майсторският клас са част от проекта „Европейски джаз хоризонти“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата NextGenerationEU. Jazz FM е медиен партньор.

В концерта My Jazzy Accordion акордеонът e в центъра на съвременния джаз с енергията на бибопа и класическите стандарти. И тримата музиканти са изключително влиятелни в европейския джаз.

Паоло Викари е член на Orchestra Jazz Siciliana – първия постоянен джаз оркестър в Италия. Свирил е с Рон Картър, Кърт Елинг, Крисчън Макбрайд, Грегъри Портър, Ришар Галиано, Елиане Елиас и много други. Сега преподава в консерваторията Arturo Toscanini.

Сицилианецът Роберто Джервази страстно развива уменията си на акордеона. Завършил в родината си, той заминава за Франция, за да се потопи в традицията на мануш джаза и на Джанго Райнхард. Сътрудничи си с водещи фигури в жанра като Сточело Розенберг. После се установява в Ню Йорк, където се съсредоточава върху класическия джаз. През 2023 г. историческата столица на акордеона Кастелфидардо го удостоява с почетната титла Посланик на акордеона по света.

Контрабасистът Фулвио Букафуско започва музикалната си кариера в Палермо, а после се премества в Копенхаген, за да учи при Нилс Педерсен. Завършва Консерваторията Prins Claus в Грьонинген, Нидерландия, след което прави магистратура като изпълнител в Кралската музикална академия в Лондон. Свирил е с редица артисти, някои от които са ни добре познати от гостуванията си у нас – Конрад Хъруиг, Дейвид Бъркман, Валери Пономарьов, Кени Уийлър, Норма Уинстоун.

През юни Паоло Викари отново ще е в България за трети концерт с Джанис Сийгъл и Ярон Гершовски, а по-късно през годината ще ни гостува с вокалиста Пол Маринаро. Догодина той ще дойде в In The Mood с още една звезда на вокалното изкуство – Уолтър Ричи.

По-рано през деня на 1 март, от 14 ч., Роберто Гервази ще проведе майсторски клас по темата „The Jazz Interplay“, като ще представи акордеона като част от джаз ансамбъла. „Темата на майсторския клас ще се фокусира върху взаимодействието между музикантите – онзи фин, жив процес на слушане, реакция и създаване „в момента“, който превръща джаза в изкуство на споделената енергия.“ – посочват организаторите. Участниците ще имат възможност да се запознаят с ролята на акордеона в съвременния джаз контекст, да научат повече за изграждането на хармонична и ритмична стабилност в ансамбъл, да изследват принципите на импровизацията и музикалния диалог. Те ще участват в практически демонстрации и работа в реално време. Майсторският клас е подходящ както за акордеонисти, така и за инструменталисти и вокалисти с интерес към джаз импровизацията и ансамбловото музициране. Събитието ще бъде ценно и за слушатели, които желаят да опознаят отвътре джаз музиката.