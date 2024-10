Tissue of Trust на Noise Linguistix + Drumming Cellist - музика, създадена с искреност и доверие между музикантите

През 2021 г. дуото Noise Linguistix представи дебютния си албум „Разпилени вибрации“, а сега басистът Михаил Иванов – Мишо и китаристът Александър Логозаров обогатяват дискографията си с ново заглавие - Tissue of Trust („Тъкан на доверието“). Както и в предишния им проект, така и в този участват специални гости. Този път това са словенецът Drumming Cellist и добре познатия на българската публика пианист Стив Хамилтън.

„Drumming Cellist е мой стар приятел и колега, с когото се познаваме от живота ни в Нидерландия – Кристиян Крайнчан. Страхотен музикант, един от най-талантливите хора, които познавам и с които съм свирил. Понеже знам, че свири еднакво добре на барабани и на виолончело, реших, че би се включил страхотно към нашето дуо и той за щастие се съгласи.“ – разказва Михаил Иванов в ефира на Jazz FM. Той коментира заглавието на албума така: „Доверието е основният фактор за така наречената магия да се случи, независимо дали свириш с други хора или сам – тогава става дума за доверие в себе си, в собствения ти импулс, чувства, емоции, знания. Доверието при свирене с повече хора е едно от най-важните неща може би. Не само в музиката, но и в свързването помежду ни.“

Tissue of Trust - новият албум на Noise Linguistix + Drumming Cellist басистът посвещава изцяло на своя вече покоен баща Иван. „Той е човекът, от когото наследих музиката, любовта към нея, любовта към сцената, директно и инструмента, защото аз съм контрабасист като него.“ – разказва Михаил Иванов. Целия разговор на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Концертната премиера на Tissue of Trust в София е на 31 октомври от 20:30 ч. в културно пространство Bobbina (ул. „Триадица“ 5А). Публиката ще го чуе и на Plovdiv Jazz Fest на 2 ноември в Bee Bop Café веднага след основните концерти в програмата на фестивала, които се провеждат в Дом на културата „Борис Христов“.

Дизайн на обложката: Андрей Катански