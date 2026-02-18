The Sons Of Buena Vista: „Нашата цел е да отстояваме традиционната кубинска музика.“

Днес от 18:30 ч. в клуб Joy Station посрещаме супергрупата The Sons of Buena Vista – съвременни звезди на салса и сон кубано музиката. След успеха на концерта на Античния театър в Пловдив виртуозите идват в София, а организаторите обещават, че цялата зала ще се превърне в дансинг. The Sons of Buena Vista – наследниците на легендарните Buena Vista Social Club, ще ни представят музикален спектакъл, комбинация от салса, сон кубано, болеро и традиционни афро-кубински ритми. Вечерта ще открие специалният гост на концерта – DJ Borche (Mango Duende), който ще даде начало на танците със своя прецизно подбран сет.

Проектът The Sons of Buena Vista е вдъхновен от филма Musica Cubana – The Sons of Buena Vista, продуциран от Вим Вендерс. Филмът разказва историята на съвременните кубински музиканти, които продължават традицията на Buena Vista Social Club – с нов глас, нов заряд и съвременен поглед.

На сцената се събират някои от най-ярките музиканти на Куба. С трима от тях - Маито Ривера, Ел Нене и Уилям Борего, разговаря нашия колега от Класик ФМ Георги Митов - Геми. Интервютата може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Маито Ривера е един от най-емблематичните вокалисти на нашето време, носител на награда „Грами“, дългогодишен член на Los Van Van, наричан „Мик Джагър на Куба“. Глас, който носи силата на съвременната кубинска музика.Ел Нене (Педро Луго Мартинес) – меланхоличен и топъл глас, често сравняван с Ибраим Ферер от Buena Vista Social Club. Ел Нене е част от групата Los Jóvenes del Son, с която печели „Латино Грами“ награда. Уилям Борего – харизматичен певец с дълбок и емоционален тембър, част от El Cabildo del Son, работил с легендите Силвио Родригес и Пабло Миланес.

