The R&B Awards за трета поредна година празнуват постиженията на българската сцена

За трета поредна година ще бъдат връчени българските R&B награди. Церемонията ще се проведе на 24 април от 20 ч. в зала за събития – „Пиротска 5“. Статуетките ще бъдат раздадени в 9 различни категории, а техните носители са определени след гласуване на 16 членното жури - доказани авторитети от музикалната индустрия. С най-много номинации тази година са Александър Славчев, XANDER&V, YAVI и Зорница Славова. В сряда ще бъде връчена и специалната награда „Finlandia за цялостен принос към българската R&B сцена“, като носителят ѝ ще остане изненада за самата церемония. Предишните две години това признание отиде при Tri O Five и Мария Илиева.

„The R&B Awards са функция на състоянието на R&B сцената в България. Има изключително хубава продукция, през последните 3 г. стана някакъв бум. Наградите се породиха естествено от идеята да дадем повече гласност на това.“ – казва Виктор Анчев, изпълнителен продуцент, създател на The R&B Awards и основател на Top Shelf Music. „Идеята на наградите не е самоцел, а както каза Виктор, тя е функция на този пазар и на тези изпълнители. Колкото повече музика правят, толкова повече ще има какво да се номинира и да се награждава. А това е част от процес, който им дава и на тях самите още малко желание, настроение и самочувствие да продължат да го правят.“ – допълва Александър Васев, изпълнителен продуцент и партньор в The R&B Awards. И за двамата тези награди са кауза, както и чудесна възможност да се направи един празник на музиката.

Цялото интервю на Таня Иванова с Виктор Анчев и Александър Васев може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Повече информация на The R&B Awards може да откриете тук. Събитието се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.