Теро Линдберг и Георги Велев от „Акага“ водят международен майсторски клас по тромпет и брас ансамбли, организиран от „Брас перспективи“

Теро Линдберг и Георги Велев от „Акага“ водят международен майсторски клас по тромпет и брас ансамбли на 23, 24 и 25 март в София. Инициативата е на сдружение „Брас перспективи“ и се осъществява със съдействието на посолството на Финландия и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

„Сдружението счита за свой дълг да правим постоянна програма от международни майсторски класове за различните медни духови инструменти в различни музикални жанрове.“ – посочва в студиото ни Кръстина Денчева. Първите три майсторски класа са за тромбон. През 2021 г. решават следващият да е за тромпет. И тъй като „Брас перспективи“ има вече сериозна история в проекти със скандинавските страни, а Кръстина Денчева и Георги Велев са почитатели на Финландия, той избира да преподава с Теро Линдберг. „От близо 20 години с „Акага“ пътуваме изключително много във Финландия. Имахме щастието да се запознаем с него на един от корабите, на които работим. През годините се виждахме редовно, всички от групата му се възхищаваме – той е уникален инструменталист и прекрасен човек.“ – така Георги Велев обрисува Теро Линдберг, когото наричат Златния тромпет. И посочва, че той е представител на джаз-поп култура, достигнал е много високо ниво на развитие като музикант, аранжор и преподавател. „Аз разчитам включително и технически да покаже някои съвсем нови развития на инструмента в нови техники.“ – каза Георги Велев в студиото ни в навечерието на провеждането на тридневния майсторски клас.

Обучението включва лекции, инвидуални уроци и свирене в ансамбъл. Теро Линдберг ще преподава по своята методика, която наскоро издаде в наръчник. Той сега ще се използва за първи път извън територията на Финландия. В майсторския клас могат да участват и слушатели, които да присъстват на лекциите и да участват в сутрешните разсвирвания. В събота от 18 ч. в концертната зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ ще се проведе заключителния концерт, на който участниците ще получат своите дипломи. На сцената ще бъдат както преподавателите и обучавалите се, така и консултантът по организацията на майсторския клас Михаил Йосифов. Ще бъдат изпълнени две негови произведения, в едно от които ще се включи и Теро Линдберг. Той ще излезе и с „Акага“ за концерт в Sofia Live Club днес от 21 ч. Първи на сцената ще се изявят младите музиканти от групата „Юпитер 7“, които се обучават от Краси Куртев и Михаил Шишков в „Акага академия“ и които преди две години спечелиха сърцата на публиката от Младежката сцена на „Банско джаз фестивал“, а сега вече имат издадена и първа песен.