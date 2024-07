Теодосий Спасов сформира специален квартет за Банско джаз фестивал с Борис Динев, Ивайло Ковачев и Херберт Крамис: „Пишем нови пиеси, звучи много разнообразно с гледната точка на всеки към играта, наречена джаз“

Теодосий Спасов представя на Банско джаз фестивал нов проект с двама български музиканти, които от години творят зад граница, и техен германски колега, който работи в Швейцария. В квартета са барабанистът Борис Динев, пианистът Ивайло Ковачев и контрабасистът Херберт Крамис.

За историята на създаването на проекта пред Jazz FM Теодосий Спасов разказа: „Директорката на джаз фестивала в Банско Илияна Щерева ме покани, след като дълги години не бях участвал там. Предложи ми да направя група, която да включва български музиканти, живеещи в чужбина. Поканих Борис Динев, с когото съм свирил много, още от 80-те, във Веселин Николов секстет, както и в дуо. В началото на 90-те той замина за Люксембург и свиреше в тамошния симфоничен оркестър. От време на време си идваше и правехме общи проекти, в които участваше и Ивайло Ковачев – наш пианист, който отдавна живее зад граница. След като завършва академията, намира работа в Швейцария и от дълги години е там – преподава и концертира. Преди години той бе гост на БНР със свой приятел – прекрасен виолончелист. С наш общ приятел – контрабасистът Херберт Крамис, германец, който живее в Швейцария, направихме Теодосий Спасов квартет с репертоар от нови пиеси, които пишем за Банско джаз фестивал. Интересна програма, всеки дава своя принос. Много разнообразно звучи с гледната точка на всеки един към играта, наречена джаз. Вълнуваме се!“

Борис Динев е пряк наследник в изкуството на основателя на съвременната перкусионна школа у нас Добри Палиев, на когото е ученик. Той е и участник в основания от него ансамбъл „Полиритмия“. Ивайло Ковачев е известен със своя микс от класическа, джаз и съвременна музика. В биографията си той записва и богат мениджърски опит като арт директор на концертната дейност на музея „Йохан Якобс“. Сред учителите на контрабасиста Херберт Крамис е Гари Пийкок, а в интересите му се преплитат джаз и класическа музика.

След няколко дни всички се събират за репетиции в София и ще изнесат премиерния концерт в Банско на 9 август. Това специално събитие е огромно вдъхновение за всички – и за артисти, и за публика. Инициативен и обединяващ около себе си общност, Теодосий Спасов винаги намира новото, с което заедно извървяваме стъпките в развитието. Той току-що се завърна от Индия от музикално пътешествие, на което се събра буквално целия свят. Инициативата е на диригента от Гърция Димитрис Ламбрианос, който отдавна живее в Индия. Двамата се познават задочно и той кани Теодосий Спасов с неговия фолк квинтет: Пейо Пеев – гъдулка, Иван Георгиев – гайда, Християн Цвятков – китара, Генадий Рашков – тъпан. „Тази група свири много често в Швеция, в САЩ, сега ни се наложи да пътуваме до Индия. Съставът беше от над 250 души, включваше голям симфоничен оркестър от млади индийски музиканти, които Димитрис обучава. Той покани групи и солисти от 16 държави. Създадохме едно семейство, както се нарича този оркестър – „Един свят, едно семейство.“

В програмата всеки представя музика от своята държава. „Имаше много познати теми и пиеси, които са популярни в целия свят. Изпълнихме моята Gypsy Dance, изпратих му оркестрацията за симфоничен оркестър, той я аранжира и адаптира за този състав от 250 души. Голямо събитие!“ – разказа още Теодосий Спасов. Събитието е свързано с индийски духовен учител. „Имаше много публика, беше много тържествено. Създадохме големи приятелства от световен мащаб, от които се надявам да произлязат и други инициативи.“ – отново изживял пълноценно момента, гледа към бъдещето Теодосий Спасов.

Посветен на идеята за развитието, само преди седмици Теодосий Спасов бе на сцената на съорганизирания от Община Велинград и Jazz FM фестивал за култура в образованието, връзка между регионите и диалог между поколенията „Jazz Велинград“. Там той проведе образователна лектория с членовете на Фолк квинтета си, който след това свири на сцената в центъра на града. Едно от изпълненията бе придружено от предварително подготвена хореография на Детски фолклорен ансамбъл „Чепинче“ с главен художествен ръководител и хореограф Аделина Пещерска. Но по време на почти целия концерт публиката танцуваше. Помолих го да сподели своите спомени: „О, беше прекрасно, с тези мили деца – ученици, музиканти, бъдещи имена, на които ще се радваме. Много естествено бе изпълнението на площада. Имаше много публика и хо́рата спонтанно ставаха да танцуват хора́ на нашата музика. Като че ли рядко се случват такива събития, особено когато са свързани с образователна програма като вашата. Това е просветителска дейност, от която младите имат нужда. Новото поколение има нужда да получи посока в своето духовно развитие.“