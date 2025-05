Тенорът Марио Николов с концерт за рожден ден: „Музиката прави хората добри“

Марио Николов пее буквално от бебе, от дете свири на цигулка, в предучилищна възраст се откроява със своя талант, а след това, подготвил се за НАФИЗ, печели конкурс в местната оперета, на който се явява докато е втора година в казармата в Ямбол. Преди това семейството му подарява плоча с изпълнения на Михаил Светлев и той е толкова впечатлен от La donna è mobile, че сам я разучава на пианото. Първата му роля е на Огнян от „Време за любов“ на Димитър Вълчев. Следва десетилетна история на сцената, която ще намери своето продължение с концерт за рожден ден днес от 19 ч. в City Mark Art Center.

Марио Николов се отличава с органично присъствие на сцената. „За това трябват музикални качества, но най-важното е характерът. Много талантливи колеги нямаха характера да издържат. Това е много тежка работа. Човек трябва да е твърд, да знае какво иска и да знае, че на всяка цена иска точно това да прави. Най-малкото разколебаване може да те отклони от пътя.“ – казва Марио Николов в нашето студио.

И когато се случва така, че той вече не е на щат в Националния музикален театър, продължава напред с множество изяви в цялата страна, предан на изкуството и на публиката. „Другото важно е да си честен с публиката. Тя идва, за да бъде „излъгана“, когато се превъплътиш в даден образ. Но от там нататък не трябва да шмекеруваш. Не бива и да флиртуваш. Мярката в музикалния театър е изключително важна.“

С концерти във всички точки на България, той е удовлетворен от промяната у човека под въздействието на музиката. „Навсякъде из страната виждам блясъка в очите на хората, виждам как си тръгват радостни и развълнувани. Това е най-важното за един артист.“

Всичко това ще бъде синтезирано на концерта тази вечер за неговия рожден ден. „Подготвили сме нещо духовно, нещо добро, нещо различно. Музиката прави хората добри.“ – казва Марио Николов.

На сцената ще видим музикални партньорства, изградени от житейски приятелства. Участват примата на Пловдивската опера Валерия Мирчева, Валентина Корчакова от Националния музикален театър, Марта Кукуларова, която дълги години е живяла в Америка, а сега концертира тук. Специално място заемат „Звездните тенори“ със Стефан Петков и Георгиос Филаделфевс. „Целта на този проект е подкрепа на младите хора.“ – казва Марио Николов и посочва името на четвъртия, най-млад член на състава – Андреа Мирчев. Това ще е поредно голямо име, което се появява от грижата на Марио Николов към новите поколения. С него сред участниците в концерта първи стъпки в професионалния път преди много години правят и Стефан Петков, и Валентина Корчакова. И още едно младо име – на тръгналата по пътя на баща си Киара Николова, която не само ще свири на цигулка, но и ще пее с него.

Изпълненията ще бъдат поднесени със Симфониета Видин под диригентството на Петър Димитров. В програмата са шедьоври от „Трубадур“, „Принцесата на цирка“, „Цигански барон“, „Прилепът“… На финала и осемтимата солисти ще пеят заедно на сцената. Повече за концерта тук, а билети онлайн се продават тук.