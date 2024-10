Талантливата вокалистка Сияна Калоянова представя една много лична селекция от песни, събрани в концертната програма Melancholic Hál

Младата и талантлива вокалистка Сияна Калоянова гостува за първи път в ефира на Jazz FM, за да разкаже за дебюта си на сцената на столичния клуб In The Mood. Събитието, което започва в 20:30 ч., ще бъде емоционално потапяне в дълбоките води на песенното изкуство.

През последните години Сияна Калоянова редовно участва в Майсторските класове на Вики Алмазиду и Милчо Левиев към Нов български университет и току-що се дипломира в специалността „Поп и джаз пеене“ към НБУ в класа на д-р Нели Маринкова. В интервюто си за Jazz FM Сияна разказва защо е избрала джаза за свой път в музиката: „Първо, така тръгнаха нещата. Аз пея от много ранна детска възраст и съм изпълнявала и други стилове като всички деца – и поп, и рок. Но откривайки джаза, главно през Вики, докосвайки се до хората, до музикантите, до колегите, до начина на живот на джазовия артист, наистина се почувствах на място, почувствах се видяна. За първи път може би се почувствах чута по начина, по който аз искам да бъда чута. Всички други жанрове застъпват идеята за шоу, а тук в джаза всичко е толкова искрено, толкова чисто. Харесва ми това, че нищо не може да скриеш. Аз не мога да сложа една маска и това да е джаз. За мен джазът е нещо съвсем различно, друго състояние. Чувствам се видяна, чута, чувствам се вкъщи и другото, разбира се, е свободата. Харесва ми да комуникирам с хората зад мен и ми харесват и хората, които слушат джаз. Харесва ми този адреналин преди да изляза на сцената, защото не знам какво ще се случи, всеки път е различно и всеки път е такава магия, че не си представям какво друго мога да правя.“

Тази вечер Сияна Калоянова и нейният квартет излизат на сцената на клуб In The Mood с програмата Melancholic Hál, която включва селекция от много лични песни за вокалистката, които тя събира заедно за първи път след дълго обмисляне и търсене на подходящия момент, в който да ги представи на публиката. За атмосферата, която създава подбраният репертоар, Сияна казва: „Всяка една от тези песни се свързва с това меланхолично чувство, което не е нещо лошо, не е чувство на тъга или на песимизъм. Когато изпълним меланхолията с една благодарност, всъщност чувството става много дълбоко.“

Сияна Калоянова ще се представи със своя квартет, който включва Константин Костов (пиано), Даниеле Феббо (контрабас) и Кристиан Желев (барабани). „За един прохождащ музикант такъв стабилен екип значи много и да имам техния гръб е огромна чест за мен.“ – споделя вокалистката. Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка.