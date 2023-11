Световният съвременен танц е представен в България на Aerowaves in Sofia

10 спектакъла от цял свят гледаме от Фестивала за съвременен танц Aerowaves in Sofia, част от програмата 3XPER1ENCE, обединяваща три международни фестивала, които се случват по едно и също време в София – ACT Фестивал за свободен театър, Da Fest за визуални изкуства и Aerowaves in Sofia за съвременен танц. Jazz FM и други радиостанции от bTV Radio Group сме медиен партньор.

„От началото до сега представихме четири невероятни танцови представления, като стартирахме със спектакъл за деца. Според екипа ни това е истинско попадение, заради обратната връзка. Тя ни даде енергията, която споделяме в следващите представления.“ – коментира пред Jazz FM организаторът Атанас Маев от Derida Dance Center. Първият център за съвременен танц в България е и многогодишен партньор в Европейската мрежа за съвременен танц Aerowaves. Следва спектакъл за възрастни хора, в който са поканени трима непрофесионални изпълнители от групата „Трета възраст“. Те работят в рамките на десетдневна резиденция, осъществена с съвместно със Столична община. „Гладните“ от Полша е представление за бездомниците в Краков, съпроводено с прожекцията на документален филм. Малтийска компания снощи четири пъти бе викана на бис. „Защото естетиката, която предложиха, качеството на танца, структурата и драматургията силно докоснаха публиката.“ – каза Атанас Маев. След представлението на испански танцов театър днес ще има среща разговор с артистите, водещ на който е Георги Митов от Classic FM, част от bTV Radio Group. На 3 ноември ще се проведе работилница по танцьори за съвременен танц и фламенко.

Организаторите съобщават: „Aerowaves in Sofia представя едни от най- забелижимите представления от европейската и световна танцова сцена, създадени през последната година. Инициативата за това събитие е на екипа на Derida Dance Center, който е първият център за съвременен танц в България и многогодишен партньор в Европейската мрежа за съвременен танц- Aerowaves. Всяка година артисти от различни краища на Европа кандидатстват за включване в ТОП 20, а международно жури има нелеката задача да определи 20-те най-интерерсни представления от над 700 предложения. Във фестивалната програма на Aerowaves in Sofia присъстват три заглавия от класацията ТОП 20 на Aerowaves и шест представления, прецизно селектирани от екипа на Derida Dance Center. Зрителите ще имат възможността да усетят разнообразие от естетически форми и драматургични посоки в съвременнния танц и пърформанс с представления от Израел, Испания, Франция, Малта, Германия, Великобритания, Люксембург, Полша, Финландия и Тайван.“

И още за програмата на Aerowaves in Sofia – в интервюто на Светослав Николов с Атанас Маев, което можете да чуете плейъра под основната снимка.

Фестивал Aerowaves в София се осъществява от фондация „Арт линк/„Дерида денс център“ с финансовата подкрепа на Aerowaves Dance Across Europe, Столична община – Програма „Култура”, Министерството на културата, Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант ‘2022“ и програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“. Пълната програма е във Фейсбук тук.