Стоян Янкулов – Стунджи с Наградата на Plovdiv Jazz Fest за цялостен принос

По традиция всяка година Plovdiv Jazz Fest връчва Награда за цялостен принос. Този път неин носител е Стоян Янкулов – Стунджи. Мирослава Кацарова, артистичният директор на фестивала, мотивира избора така: „Тази вечер е времето, в което обявяваме Голямата награда на Plovdiv Jazz Fest, която тази година е свързана с един великолепен човек, един истински благородник на ритъма. От Вили Стоянов се заразих да споделя мои размишления за ударните инструменти. Мисля си, че те са много специални, защото бих ги нарекла инструментите на истината. Те са някакъв вид сублиматор на самите нас, на нашия вътрешен ритъм. Дори по-далеч ще стигна - те са сублиматор на нашето подсъзнание, сънища, мисли, дори на нашата етична система, на целия ни свят. С ритъма не може да се лъже. Или пък той би могъл да се превърне в нещо агресивно – това, на което сме свидетели в социо-политически план, или пък да се превърне в изкуство - това, което ни кара да изпаднем в един щастлив екстаз между двата свята – видимия и невидимия. Артистът, който ще излезе на тази сцена, за да получи Наградата на Plovdiv Jazz Fest, е човекът, който ни кара едновременно да се смирим с музиката, която създава, и едновременно да се почувстваме, макар и за кратко, щастливи с ритъма, който откриваме вътре в нас, а той съумява истински да го опоетизира. Това е човекът, който свири по един различен, нестандартен, неповторим начин и на барабани, и на тъпан, и на перкусия. Той е артист, който с право си заслужи световните сцени и прослави българския фолклор по един изключителен начин, пълен с фантазия и пак ще кажа – с добро, с благородство, а това, както се вижда, е основното за един артист. Моля, посрещнете: Стоян Янкулов – Стунджи!“

Големият български музикант прие своето отличие с думите: „Благодаря за тази награда! Тя има голямо значение за мен. Според мен джазът е не само музика. Той е език на емоцията, на диалога и на свободата и това, че съм част от тази традиция е привилигия, която нося с отговорност, защото джазът е нещо, което придава смисъл на живота ми от години. Той ме учи на слушане, на свобода и на честност към себе си и към публиката. А пък това, че моят път в музиката е забелязан и оценен, ме трогва много. Тази награда не е само за мен. Тя е и за онези, които ми подават ръка, вярват в мен и не ме оставят да забравя защо съм започнал. Благодаря на всички, с които съм свирил и свиря, на тези, с които търсим и създаваме заедно, благодаря и на вас, които слушате, подкрепяте и се вълнувате от джаза и благодаря на Мирослава Кацарова за това отношение. Тя всяка година всеотдайно се грижи този фестивал да се случва и да става все по-интересен. Благодаря ви и продължаваме да свирим!“

Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M. Eсенното издание се провежда с подкрепата на Община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2025 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма.

Фотографии: Ванеса Попова