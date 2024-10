Специалността „Рекламен дизайн“ към НХА празнува половин век от създаването си с юбилейна изложба

Специалността „Рекламен дизайн“ към Националната художествена академия празнува половин век от създаването си с изложбата „50 години по-късно“, която се откри в края на септември и може да бъде разгледана до 25 октомври в Галерия „Академия“ на ул. „Шипка“ 1. Специалността е сред най-желаните и предпочитани в НХА. Как преподавателите успяват да отговорят на очакванията на студентите? „С много амбиция, много старание и желание да отстояваме тези норми, които ние наследихме, завещани ни от нашите основатели и преподаватели, за да можем да държим тази специалност в кондиция и да отговаря на нуждите, за които е създадена.“ – казва в ефира на Jazz FM доц. Мирослав Богданов от катедра „Рекламен дизайн“.

Рекламният дизайн е вид творчество за визуална информация, комуникация и реклама. Основна негова характеристика е, че изгражда условна реалност чрез краткотрайни във времето и мобилни в пространството визуални образи, носители на определени социални, културни, търговски и рекламни послания. Обект на рекламния дизайн са визуалните образи на изложения, изложби, павилиони, щандове, витрини, музеи, галерии и пр. мобилни конструктивно-визуални решения на интериори и екстериори с временен характер, както и всички комуникационни елементи на фирмения стил. Той формира специфични изразни средства преди всичко от сферата на пластичните визуални изкуства, но често, за по-ефективно въздействие, в информационно-комуникационните процеси се включват и изразни средства от други изкуства – театър, кино, музика и т.н., а аудио-визията като правило се използва като съпътстващ елемент.

Днес специалност „Рекламен дизайн” в Национална художествена академия се стреми да подготвя висококвалифицирани специалисти, способни да извършват художествено-творческа проектантска дейност в областта на рекламния дизайн. Студентите се обучават да проектират рекламни пана и пластики, рекламни витрини, рекламно-експозиционни щандове, търговско-промишлени изложения, търговско-рекламни пространства, изложбени експозиции с културен характер, музейни експозиции, временни музейни изложби, експозиции за национални участия на световни изложения – EXPO, както и съпътстващите ги лога, шрифтове, експозиционна графика, рекламни постери, билбордове, сувенири, дипляни, каталози, проспекти, кореспондентни материали, транспаранти, мултимедийни презентации, уеб реклама и др. Специалност „Рекламен дизайн“ осъществява обучение и в трите основни образователни степени – „Бакалавър“, „Магистър“, „Доктор“.

Как специалността „Рекламен дизайн“ към НХА избра да отпразнува своя 50-ти юбилей може да научите повече от интервюто на Таня Иванова с доц. Мирослав Богданов, ръководител на катедра „Рекламен дизайн“. Разговора може да чуете чрез плейъра под основната снимка.