Сократис Синопулос и Ян Кеерим пресъздават „Румънски народни танци“ от Барток на концерти от Culturama: „Към тази любима музика подхождаме с чувството за творческа свобода“

„Румънски народни танци от Унгария“ от Бела Барток представят предпремиерно в България в дуо двама артисти на ECM Сократис Синопулос и Ян Кеерим. „Много харесвам как те се движат между различните стилове и ги смесват. И двамата са погледнали много в джаза чрез този фолклорен микс.“ – посочва в интервю по Jazz FM поканилата ги за концерти у нас Ина Кънчева от фондация „Културни перспективи“. Двамата свирят в новото издание на организирания от нея фестивал Culturama на 28 ноември от 19 ч. в музей „Борис Христов“ в София и на следващия ден в същия час в Историческия музей в Петрич. Ина Кънчева е участвала в концерт със Сократис Синопулос в програма, реализирана съвместно с Френския културен институт, и предстои да записва с него изпълнение за предстоящия си албум „Ориент експрес“. Тя подчертава, че Culturama цели да покаже синергията между различните стилове, култури и музиканти, които се събират в нетрадиционни сътрудничества.

Квартетът на Синопулос записа „Румънски народни танци от Унгария“ на Барток в характерния за тях стил с много импровизации в албум, който предстои да излезе напролет. „Много обичаме тази музика и се почувствахме свързани с нея. Идеята е да подходим с чувството за творческа свобода, можете да го наречете джаз подход. Използваме оригиналния материал като основни съставки, за да създадем едно ново цяло от музика със своите импровизации.“ – казва в интервю по Jazz FM Сократис Синопулос за проекта, който ще бъде издаден догодина. „Творбата на Бела Барток е прекрасна отправна точка да изследваме тази музика от нова перспектива. Със Сократис имаме много общо, като основното е фолклорната музика. Роден съм в малко гръцко селце и съм отраснал с нея. Тази забележителна творба на Барток ни дава възможност да открием как чрез нашите два инструмента, които обичайно не се събират, заедно можем да представим един популярен шедьовър от класическата музика.“ – добавя Ян Кеерим.

Общият звук идва от близката им връзка и общата им история. Така и музицират – в близост и се слушат внимателно, защото всяка нота, изсвирена от единия, предизвиква отговор от другия. Те тръгват от традицията на фолклора и на джаза, за да създадат съвсем нова музика – своя. „Музиката винаги трябва да се развива и променя. Никога не мисля как да съчетая нещата. Израснах с класическо музикално образование, свирих на лира и китара. Идеята за традицията дойде при мен по съвсем естествен начин във формирането на моята личност, в съзряването. В това съчетание се чувствам много комфортно, това съм самият аз, тази среда е моята и част от живота ми е споделянето на този начин на мислене с хора, с които сме сродни души.“ – отбелязва за близостта Сократис Синопулос. Ян Кеерим очертава своята перспектива: „Всеки изразява това, което има в себе си. Това се отразява върху начина, по който свирим. Всеки музикант във всяка една традиция изпълнява фолклорната музика на своите земи, защото я носи в себе си и тя се появява от него независимо дали го иска или не. Традицията е вътре в теб, ти си израснал с музиката на своите земи. Затова за мен тя е нещо съвсем естествено. Когато свирим така, не е защото сме го планирали и преднамерено сме го решили, а защото то излиза от нас и това сме ние.“

По проектите си за ECM Сократис Синопулос работи с основателя на компанията Манфред Айхер, за когото отбелязва: „Той е вдъхновение дори със самото си присъствие. Прави малки коментари, които ме караха да се чувствам като артист, а не като музикант, който иска да впечатли хората. Кара ме да мисля за голямата картина – за албума като един наратив.“

Фестивалът Culturama в София продължава на 4 декември с концерта „Испанска лирика“ на сопраното Тереза Алберо и пианиста Оскар Оливеро, който ще се проведе в Софийската градска художествена галерия. Двамата ще представят едни от най-ярките и белижити композитори на испанската класическа и модерна музика. Сред следващите събития в Историческия музей в Петрич са концертът на Ина Кънчева с Кито Гато „Отвличането на Европа“ на 6 декември, а на 7 декември публиката там ще слуша „Картини от една изложба“ от Мусоргски в разработката на Константин Костов с неговото трио с Христо Йоцов и Димитър Карамфилов. Преди това, на 30 ноември в публична лекция ще узнаем как да се грижим за опазването на птиците. До 11 февруари там е представена изложбата по графичната новела „Сузи, внучката от къща № 4 и времето на скритите еврейски звезди“.

Culturama се провежда с подкрепата на Министерството на културата и на Столичната община, а в Петрич има и местни спонсори. Първият за новата година концерт ще бъде на 31 януари, когато стипендианти на фондация „Културни перспективи“ ще изпълнят репертоар от класическа музика в специално събитие, насочено към тийнейджъри.