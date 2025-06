Софийска премиера на „Алма“ от Любомир Денев: „Тотален музикален театър, в който си дават среща жанрове и изкуства“

Неустоимото желание на Любомир Денев да пише нова музика, особено за сцената, води до създаването на монодрамата „Алма“. „Аз не чакам вдъхновение. Моята работа е упорита и ежедневна. Тъй като оперните театри не поръчват произведения, се обадих на Герган Ценов в Ню Йорк да ме подсети за тема. Той ми казва, че чете дневниците на Алма Малер. Приех тази идея с голяма радост. Животът на Алма Малер е много бурен, пълен с драматични събития – любов, изневери, смърт на съпрузи, на деца, тя преживява две световни войни. Точно тези екстремни житейски ситуации са изключително подходящи за реализация на оперна сцена. Операта е за крайните чувства – любов, смърт, изпитания.“ – разказа авторът в ефира на Jazz FM.

Повече: на сайта на Русенската опера тук АЛМА. Проектът е реазиран с подкрепата на Министерството на културата.

Режисьорката Вера Немирова харесва произведението и предлага на Държавна опера – Русе да го постави. Директорът Пламен Бейков приема предложението. „Опитваме се да направим тотален музикален театър, в който си дават среща жанрове и изкуства. Има арии и речитативи за силни драматични ситуации.“ – подчертава Любомир Денев и веднага посочва следващата голяма задача – да се намери подходящият изпълнител за такава сложна творба. Решението дава в лицето на певицата Мария Хелгат – актриса с богат театрален опит, играеща и във филми, но също така с ухо към съвременната хармония и пееща в няколко жанра.

Сюжетът на монодрамата следва живота на Алма Малер. В началото тя е в Ню Йорк в своя апартамент, в напреднала възраст. Отдава се на спомени и животът ѝ минава като на филм, започвайки от смъртта на баща ѝ, когато е малка. „От него тя наследява таланта да свири, да композира, да рисува. Става известна виенска красавица и ухажвана жена. Още като млада среща Малер и се омъжва за него, но той ѝ забранява да композира, не иска да бъде женен за колега. Очаквал е от нея тя да му е вдъхновител и да се грижи за дома. Алма трябва да направи мъчителен избор – съгласява се да се откаже от творческите си амбиции. Тя оставя само сборник с 12 песни, които стават популярни след смъртта ѝ и се изпълняват до днес. Алма овдовява през 1912 г., има много любовни авантюри и е муза на редица известни творчески личности. Най-популярната картина на Оскар Кокошка „Годеница на вятъра“ изобразява тях двамата. Животът ѝ продължава в срещи с архитекта Валтер Гропиус – родоначалника на Баухаус, писателя Франц Верфел, с когото избягва в Америка при идването на нацистите на власт.“ – разказва Любомир Денев.

Тези житейски перипетии са предадени със съответния музикален жанр. Авторът пише оперни арии, оперетни номера, символизиращи времето във Виена, внася джаз влияния, които отразяват живота в Ню Йорк. По оценката на композитора Мария Хелгат се справя великолепно с трудни жанрови и драматургични задачи.

Софийската премиера на „Алма“ е на 12 юни от 19 ч. в залата на Театрална работилница „Сфумато“ и е в афиша на фестивала „Софийски музикални седмици“, който се провежда с подкрепата на Министерството на културата и Национален фонд „Култура“ и е част от Календара на културните събития на Столична община. Jazz FM е медиен партньор.