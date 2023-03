София с ново пространство за потапящо перформативно изкуство

От няколко дни културният живот на София е по-богат с появата на „ВАРИАНТ/ Култура“ и ECIPA - Европейски център за имерсивно перформативно изкуство. Пространството е с адрес бул. „Васил Левски“ 67 и отварянето на вратите му беше ознаменувано от представяне на инсталацията на Християн Бакалов „Откриване“. Всъщност откриването ще продъжи и в следващите месеци, защото желанието на създателите на мястото е то да бъде откривано от хората непрекъснато и това да става чрез силно лично преживяване. Християн Бакалов е добре познат у нас от работата си като хореограф и с поредица от провокиращи сетивата инсталации и спектакли.

„Надявам се, че центърът ще стане хъб, едно пространство, което ще привлича артисти не само от България, но и от цял свят, артисти, които работят в тази ниша на съвременното изкуство, която е много специфична.“ – казва Бакалов и обяснява: „Няма много хора по света, които правят тази форма на изкуство. Говоря наистина за имерсивното перформативно, защото в повечето случаи имерсивното изкуство, или „потапящо“ на български език, е свързано с виртуалната реалност. Слагат ви едни очила, вие вървите, гледате едни неща, които не съществуват, докато при нас имерсивното е свързано с едно съвсем различно движение, което е вътрешно. Имерсивността или потапянето става в нашата същност. Ние не боравим с дигитални нови технологии, използваме съвсем нормални, обикновени предмети и най-вече използваме въображението на зрителя, неговата чувствителност, за да го потопим в неговия вътрешен театър, който няма граници. С технологиите винаги отиваме до някакъв праг, докато човешкото въображение и чувствителност нямат граници и ние се насочваме точно там – към човешкото, което ни свързва, което ни кара всеки ден да ставаме и да искаме да живеем, да усещаме, да преживяваме нови ситуации.“

В интервюто си за Джаз ФМ радио артистът Християн Бакалов посочва още: „Много пътувам и забелязах, че няма такъв център в Европа, няма такова пространство, което да е отдадено само на това изкуство. И си казах - защо пък да не сме първи и този път да не оглавяваме някаква неприятна класация.“ Във „ВАРИАНТ/ Култура“ и ECIPA - Европейски център за имерсивно перформативно изкуство ще бъдат посрещани гости от чужбина, планират се резиденции за артисти, които работят в тази насока. „Вариант/ Култура“ е пространство, обърнато към социално ангажираните изкуства. Мястото има група по психодрама и е отворено за всички общности от нашето общество – ЛГБТИ, хора със синдром на Даун, бежанци и т.н.

През целия месец март във „Вариант/ Култура“ Християн Бакалов ще преподава своята техника Body Sensing Routine. През делниците срещите са от 9:00 до 9:40 ч. и от 18:00 до 18:40 ч., а през почивните дни - от 11:00 до 12:00 ч. Body Sensing Routine е практика, използваща дишане, движение, докосване, глас и игра на въображението. Организаторите посочват, че за участие няма ограничения във възрастта и не е необходима предварителна подготовка.

Откриването на „ВАРИАНТ/ Култура“ и ECIPA - Европейски център за имерсивно перформативно изкуство ще продължи и този уикенд на 4 и 5 март от 14 до 21 ч. За да се включите в преживяването, е необходима предварителна резервация на https://epaygo.bg.

Цялото интервю на Таня Иванова с Християн Бакалов може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Разговорът беше излъчен в ефира на Джаз ФМ на 24 февруари. ECIPA се осъществява по проект, финансиран от Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.