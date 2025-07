Sofia Jazz Days за пета поредна година. Началото е с концерт на групата на Борислав Петров Melodious Fonk

Цикълът концерти Sofia Jazz Days, организиран от „Джаз Плюс Концерти“, се провежда за пета поредна година и има за цел създаване на интересна и с висока художествена стойност програма за софийската публика и гостите на града, предоставяйки възможности за среща с един активно развиващ се жанр. Sofia Jazz Days е част от лятната програма на Столична община.

След едно от най-мащабните и вдъхновяващи събития в столицата – фестивала A to Jazz, джаз музиката продължава да се свързва със своята публика в разгара на лятото. „Вълнуваме се, че джазът така естествено прелива и остава да звучи в София. Той никога не спира всъщност, защото джазът си е еманация на свободния дух.“ – посочва Маргарита Борисова от „Джаз Плюс Концерти“. Таня Иванова разговаря с нея в ефира на Jazz FM за програмата на новото издание на Sofia Jazz Days. Целия разговор може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Sofia Jazz Days започва на 8 юли в кино „Кабана“ с концерт на Melodious Fonk от 20:30 ч. Melodios Fonk е нов авторски проект на джаз барабаниста Борислав Петров, чрез който той изразява едновременно любовта си към фънк музиката и нестихващото си желание да свири пред танцуваща аудитория. Музиката, написана от него, е за три китари и саксофон и е митологична среща между Телониъс Монк и Джеймс Браун на брега на океана от ритъм и импровизация. Борислав Петров е барабанист и композитор с 30-годишен професионален опит. В групата му участват Александре Мерансиен - саксофон, Мирослав Иванов - китара, Александър Логозаров - китара, Радослав Славчев - Riverman - бас китара. Сред настоящите му авторски проекти са етно-джаз формацията Jazzanitza, суинг групата The Oldie Goldies, представена в третото издание на Sofia Jazz Days, фънк проектът Melodious Fonk и електронното дуо Asymmetronica.

Вторият концерт от Sofia Jazz Days е на 12 август на джаз групата Postcard, която събира в себе си нуждата от себеизразяване чрез изкуство, ярката артистична позиция, постигната чрез обща посока и вдъхновението и поривът да се върви напред. Звученето им се определя като модерен джаз, подчинен на традицията от hard-bop и be-bop теченията от средата на миналия век. Стремежът им е да създават нова авторска музика, в която „новото“ и „авторското“ не са самоцел, а щастливо стечение на обстоятелствата, което ги разкрива като артисти. Те ще представят изцяло нова програма, която ще залегне в новия им проект.

Последното събитие от Sofia Jazz Days е концерт на триото на Васил Спасов с музиката от последния му авторски проект Ballad D’amore на 22 август в кино „Кабана“. Проектът представя 10 авторски творби, които разкриват специфичен творчески почерк, потопен в неоимпресионистична стилистика на Бил Еванс. Авторските идеи в случая са белязани от лекотата и привлекателността на една някак лаконична, но и общителна, импонираща и по своему елегантна камерна изразност, деликатно подплатена с индивидуализиран намек за суингиране, хумор и етно мотиви.

Всички концерти са със свободен вход, започват в 20:30 ч. и са част от лятната програма на Столична община.