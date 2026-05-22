Скулпторката Тина Златина с първа самостоятелна изложба в София

Изложбата на Тина Златина в галерия „Васка Емануилова“ е вдъхновена от творчеството на именитата скулпторка и отдава почит към художественото й наследство, в което централно място заема жената. Жената също е основна тема в изложбата на съвременната авторка, като разглежда двойствената й изява и роля в днешния свят. От една страна, тя е постигнала своето равноправно място в обществото и професионалната си кариера, но, от друга, все още има ограничителни линии на нейната пълноценна изява, които идват от доминиращия патриархален ред в българското общество и закостенели представи за мястото на жената в него.

Експозицията включва творби от керамика, метал, текстил и кожа, повечето специално създадени за изложбата, както и няколко предишни творби, които не са показвани в България. Централно място заемат четири обектни инсталации, които напомнят на облекла, бижута или модни аксесоари, но идеята е да покажат как поставят жената в ограничена позиция. Те препращат към модната и козметичната индустрии, които диктуват високи стандарти как трябва да изглежда жената днес. Инсталациите включват видео документация на пърформанси на авторката, показващи лимитираните действия, които обектите налагат – метафора на психическото ограничение, което младото поколение развива.



Тина Златина - Feel like vulpes („Чувствам се като лисица“)

M(W)ake up представя хиперболизирани, но крехки като изработка керамични мигли, които ограничават погледа и напомнят за тежкия грим, които жената носи, за да отговори на очакванията към нея. Feel like vulpes („Чувствам се като лисица“) е обект-рокля, изграден от множество изящни керамични елементи, метафора за хилядите проблеми, с които жената ежедневно се сблъсква. Your-self („Т-и“) е керамичен обект, като алюзия за корона, с препратка към това, че ограничението е в самите нас и в Аз-а. 3777 са имагинерни археологически артефакти, като уреди за телепатия на измислена древна цивилизация. Изложбата включва още сериите Belly button и Specimens, инсталацията „Невъзможната посока“ и фотографии, които доразвиват идеята за ограничението.



Тина Златина - M(W)ake up

Това е първата самостоятелна изложба на Тина Златина в София след дългогодишната й творческа практика и изяви в европейски страни. Авторката е завършила специалност „Скулптура“ в НХА в София (1996-2001). Тя работи основно в областта на инсталация, пърформанс и сайт специфик изкуство, като основните й изразни средства са керамика, порцелан и природни материали. Има множество общи и самостоятелни изложби в Нидерландия, Франция, Полша и др.

Интервюто на Таня Иванова с Тина Златина може да чуете чрез плейъра под основната снимка, показваща работата Beyond Self. Скулпторката ще се срещне лично със зрителите на своята изложба на 23 май в Нощта на музеите и галериите между 19:30 и 21:30 ч.