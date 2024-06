Сиу Тин Чи от Dafa Trio, сформирано през пандемията: „В момент, когато всичко бе на път да рухне, решихме да се обединим и да пробваме нещо различно...“

Трима музиканти от различни държави се събират в четвърта – Нидерландия, и сформират Dafa Trio, което на 6 юни ще изнесе концерт в Sofia Live Club. В сформираната в Ротердам група са сирийския кларинетист Гет Алмагуут, пианистката от Хонконг Сиу Тин Чи и испанският перкусионист Ерик Лареа. „Запознахме се в Ротердам по време на пандемията – един много тъжен период за музикантите, защото не можехме да свирим никъде. Но именно тогава решихме да посвирим заедно вкъщи и да видим какво ще излезе. Решихме да пробваме нещо различно. Музикалният ни език е смесица от стилове.“ – каза в интервю по Jazz FM пианистката Сиу Тин Чи. Българският фолклор, с който ги запознава българинът Мартин Хафизи, също е част от тяхната изразност. „Триото изследва и съчетава музикални стилове от различни култури и ни кани на разходка от Близкия изток, през Балканите до импровизираната европейска джаз музика и дори латино жанра. Със свои авторски композиции и аранжименти, Trio Dafa стопля сърцата и се стреми да обедини хората, като покаже красотата на мултикултурализма и силата на многообразието.“ – пишат във Фейсбук анонса към събитието организаторите – „Jazz + концерти“.

Интервю със Сиу Тин Чи от Dafa Trio, което можете да чуете в плейъра под основната снимка:

Музиката ви е нежна и деликатна, изящна и същевременно така крехка, каквито сме и ние, хората. Какво е виждането ви за музиката и за света, както и за нас, човешките същества, което се отразява във вашата музика?

Trio Dafa е една много хубава колаборация между нас тримата. Ние се запознахме в Ротердам по време на пандемията – един много тъжен период за музикантите, защото не можехме да свирим никъде. Но именно тогава решихме да посвирим заедно вкъщи и да видим какво ще излезе. Аз идвам от света на западната класическа и джаз музика, кларинетистът ни Гет Алмагуут е от по-традиционна етно среда, а перкусионистът ни Ерик Лареа е със смесен испано-люксембургски произход и има латино уклон. Събрахме се да свирим в момент, когато всичко бе на път да рухне, беше нещо като края на света за музикантите – така се чувствахме тогава. В този момент решихме да обединим своите пътища и да пробваме нещо различно. Музикалният ни език е смесица от стилове. Традицията присъства с макамите, Алмагуут свири по свой уникален начин и импровизира неповторимо, а моят принос са западните хармонии и някои неравноделни размери, които аз много обичам и са вдъхновени от българския фолклор. Барабанистът от другата ми група – Chi Quartet – е българин – Мартин Хафизи. От него съм научила много за неравноделните размери и аранжираната фолклорна музика. Аз съм с класическа подготовка и не свирех неравноделни размери, но откакто го познавам, това се промени. Вече композирам такива пиеси и импровизирам в този стил.

Това обяснява защо вашата музика е толкова цветна и разнообразна, толкова жива. Как възприемате ролята на музиката, как тя ни насърчава да гледаме по-широко на света и ни помага да виждаме всички цветове в живота? Как ни помага музиката за това и как го изразявате във вашите пиеси?

Музикалната смес в аранжираната фолклорна музика и чувството, което поражда мелодията с макамите, са нещо много различно от класическата и джаз музиката, откъдето идвам аз. Но точно това ме докосва дълбоко и ми носи спокойствие с вложените тъга и меланхолия… Тя е като поток, който усилва моите усещания. Ежедневието ни минава в този ритъм – спим, работим, спим, и това сякаш блокира способността ни да чувстваме и дефинираме емоциите си. Този вид световна музика обаче, води до натрупване на чувства, предразполага ме към себесъзерцание. Това дава смисъл на момента и ми помага да разбирам и познавам себе си по-добре.

Разкажете ни за концерта, който предстои да видим. Какъв е характерът на пиесите?

Концертът, който ще представим, е смес от нашата авторска музика и някои интерпретации на пиеси, който много обичаме. Специално сме подготвили наши аранжименти на български фолклорни песни дори. Мисля, че концертът ще предизвика силни емоции у слушателите, ще ги прикани към съзерцание. Това би могло да ги подтикне да се обърнат навътре към себе си и да размишляват върху своя живот. Подготвили сме и доста оригинална музика, която е по-предизвикателна и жива. Репертоарът ни е доста разнообразен и ще предизвика различни емоции у хората – меланхолия и желание за поглед навътре към себе си, но и въодушевление и нежни чувства. Заповядайте на 6 юни в Sofia Live Club!

Билети се продават в мрежата на Eventim тук.