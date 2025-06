Синтез на жанрове и изкуства в „Магия“ на музикантите Фани Куцарова, Мартин Любомиров и Венци Трифонов с художника Румен Статков и водещия Георги Митов: „Хубаво е границите да падат, за да се развива изкуството. Това може да спаси света.“

Магия от образи и звуци ще бъде сътворена в Sofia Live Club на 4 юни от 20 ч. Синтезът на изкуства – музикално и изобразително, ще бъде съпътстван от синтез на жанрове – класика, фолклор и джаз. „Опитваме се да направим нещо различно от всичко, което се чува в нашия културен живот. Има много събития, на които човек може да отиде всеки ден. Решихме да опитаме да включим гъдуларя Мартин Любомиров да свири класическа музика, а ние с Венци Трифонов като класически музиканти да свирим фолклор.“ – разказа Фани Куцарова в студиото ни. Тя много обича народната музика, но не я е изпълнявала досега.

Двамата с Мартин Любомиров записват сонатите за виола да гамба и чембало от Бах. А като трио включват джазови елементи в произведения на Пиацола. „Програмата ще бъде много мелодична и красива. Магията се получава в симбиозата между тембрите на нашите инструменти.“ – описва звуковата картина Венцислав Трифонов. В програмата са романтичното Трио от австрийския композитор Карл Фрюхлинг (премиера за България), Осем фантастични пиеси на Макс Брух, „Годишните времена“ на Пиацола. Между тези произведения ще бъдат поставени фолклорни пиеси. Художникът Румен Статков ще изобразява звуците в картини, които след концерта ще се продават.

„Триото има специфична енергия, може би поради факта, че гъдулката присъства като нехарактерен инструмент в класиката и джаза, а пианото и кларнетът – във фолклорната музика. Така се получи интригуващо съчетание. Човек открива възможности, които не е предполагал, че има.“ – разказа Мартин Любомиров. Така тримата въвеждат слушателя в необикновена звукова среда, привидно излезли от зоната си на комфорт, но всъщност дали си комфорта да работят без препятствията на стереотипите и ограниченията. „Те са напълно изкуствени. Предизвикателствата са начин човек да надскочи себе си и да намери нови изразни средства. Това поставя нови цели и кара човек да върви напред. Хубаво е границите да падат, за да се развива и изкуството, като всеки дава нещо ново от себе си. Това може да спаси света.“ – завършваме разговора с думите на Фани Куцарова.

Като водещ колегата от Classic FM Георги Митов ще разказва подробности за произведенията, които ще слушаме в това интересно изпълнение. Организатори са Pro Artibus и Monte Productions. Билети се продават онлайн на kupibileti.bg и в мрежата на Eventim, както и на място в клуба.