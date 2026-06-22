Симфониета Шумен на „Софийски музикални седмици“ с концерт за 80 год. от рождението на Милко Коларов и творби още на Панчо Владигеров и Александър Йосифов

Симфониета Шумен празнува 80 години от рождението на Милко Коларов – един от последните ученици на Панчо Владигеров, при когото е учил и Александър Йосифов. Творби на тримата ще прозвучат на концерта на 22 юни от 19 ч. в голямата зала „България“ от програмата на „Софийски музикални седмици“. Диригентът Славил Димитров – директор на Симфониета Шумен посочва в интервю по Jazz FM: „Тримата са много пряко свързани с интонационната среда на българската музика, на нашите първоизточници. Различни по характер, те са обединени от любовта си към българското, с афинитет към богатата палитра на оркестъра и солиращите инструменти.“

Програмата празнува величието на музикалния гений. За първи път в София Рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров ще бъде представена във варианта за две пиана и симфоничен оркестър, като солисти ще бъдат Евгения Симеонова и Десислава Щерева. Те ще изпълнят и специално написаното за дуото Концертино № 3 за две пиана и оркестър от Александър Йосифов (втора и трета част). Концертът за цигулка на Милко Коларов пък ще бъде представен едва за пети път, като солист ще бъде Тодор Георгиев. В програмата са още Миниатюри „Шумен“ и „Импровизация и токата“ от Владигеров, както и дипломното произведение на Милко Коларов – Симфонични вариации.

„Рапсодия „Вардар“ е толкова обичана и изпълнявана, звучи почти ежедневно отнякъде и е много позната дори на обикновения слушател. Любима е и за нас. Този път ще прозвучи във варианта за две пиана и оркестър. Ще изпълним и произведение на видния ученик на Владигеров, общественик, композитор, педагог – Александър Йосифов, който много активно сътрудничеше с нас и написа специално за нас Концертино № 3 за две пиана и оркестър.“ – казва Десислава Щерева. Евгения Симеонова посочи, че има голяма близост в стиловете на Панчо Владигеров и Александър Йосифов – клавирното великолепие, очарованието на фолклорните ритми, към които е добавено влиянието на Западноевропейската музика и модерната руска музика, с виртуозни пасажи, гроздове от красиви акорди и теми, които и при двамата правят много силно впечатление. „Това са двама автори, които много добре се приемат в Европа, когато сме имали възможността да представим техни произведения.“ С проф. Александър Йосифов дуото има сърдечна музикална връзка. „Той подхождаше към нас със симпатия и пълно доверие в начина, по който ще прочетем неговата партитура.“ – подчерта Евгения Симеонова.

Тя посочи още: „Нашето клавирно дуо в годините на 25-годишното развитие винаги се стреми да включи българска музика в своя репертоар и своите концерти. Този концерт е много български – ще прозвучат класиците на българската музика със знаменити творби, които следващите поколения трябва да познават и да продължат традициите за представяне на българското изкуство.“

Това изпълнение на Концерта за цигулка от Милко Коларов ще е първото в София от 1984 г. насам. Тогава то е представено на симфонични прегледи след премиерата във Варна за откриването на „Варненско лято“. Изпълнителите до момента са Минчо Минчев с Иван Маринов и Варненска филхармония, Евгения-Мария Попова с Шуменска филхармония и Станислав Ушев, Димитър Димитров го записва с оркестъра на Люцерн, на който е концертмайстор. „Концертът е един изключителен бисер в нашата музикална култура. Милко Коларов е един от последните ученици на Панчо Владигеров. В концерта намирам много влияния от големия наш композитор, намирам цитати. Изключително красив, много мелодичен.“ – казва Тодор Георгиев, убеден, че младите музиканти трябва да пазят традицията на българската музика и да свирят рядко изпълнявани произведения.

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