Шестима млади композитори представя с тяхно участие Бигбендът на БНР: високо ниво, изключително желание, удовлетворение, потенциал за бъдещето

Шестима млади композитори ще свирят свои пиеси с Бигбенда на БНР. Те са членове на оркестъра или негови гости. Концертът от поредицата „Бигбенд джаз академия“ под диригентството на Любомир Денев – син е тази вечер от 19 ч. в Първо студио на БНР.

Един от членовете на формацията е Владислав Мичев, който ще се представи с Funky Colours. „Много се радвам, че съм част от Джаз академията. Тази година тя е много силна, с много прекрасни артисти и страхотни произведения. Аз съм вдъхновен!“ Като радост и удоволствие описва този опит, с който за първи път се сдобива Борис Петков: „Щастлив съм, че съм част от този процес и това семейство. Моите произведения „Молитва“ и „Не забравяй да се наслаждаваш на живота“ са от класиката и класиката в джаза. Много се радвам, че мога да ги чуя реализирани от този прекрасен бигбенд. Огромно удоволствие е и да чуя музиката на моите колеги. Това е голям дар.“ Аранжиментите на неговите творби прави Неделчо Нинов – член на Бигбенда на БНР: „За мен бе огромно удоволствие да аранжирам тези две пиеси в класически стил. Моите произведения са написани за настроението и импровизацията.“ В концерта Калина Андреева участва в няколко роли – тя композира и аранжира, свири на контрабас и бас китара, пее: „За мен е огромно удоволствие. Това са големи професионалисти, сцена, на която за първи път стъпвам. Едната от двете ми пиеси е „Смисъл“ от албума „Посока“. Аранжиментът за бигбенд ѝ придаде много по-различно звучене. Надявам се някой ден и останалите пиеси да мога да изпълня с този състав. „Каква мома съм ‘аресал“ я написах за „Новините в джаза“ и искам да благодаря на Михаил Йосифов, че е един от първите, подали ми ръка да се изпълнява на живо моята авторска музика.“ Стефан Горанов представя две пиеси, записани с квинтета му с Арнау Гарофе, Димитър Льолев, Васил Хаджигрудев и Николай Костадинов. Проектът сега се явява продължение на тяхната съвместна работа, защото аранжиментите са на Арнау Гарофе – добре знаещ какво звучене се очаква, а солист в едната е Димитър Льолев. „В One to Wayne, посветена на Уейн Шортър, се опитвам да се придържам към традиционния джаз, а New Ballad е с испански елемент и модерно звучене.“ – описва творбите си той. Шестият млад композитор е барабанистът Александър Иванов, който не участва в интервюто поради по-рано поети ангажименти.

Талантът на младите дарования впечатлява диригента Любомир Денев – син: „Аз съм страшно приятно изненадан. Те показват високо ниво, изключително желание, написали са страхотни произведения. Благодарен съм за тази среща, на която откривам толкова невероятни таланти. Някои пиеси са иновативни, други по-класически, но всички са страшно професионални.“ Тук се отварят много лъчи – творбите са и в традиционна форма, и по-фънки, има такива на фолклорна основа, а други са свързани с класическата музика и класичното в джаза. Жанрът върви в много различни посоки и това е много обнадеждаващо за бъдещето. „Публиката ще се наслаждава на оригинален, свръхзареждащ концерт.“ – убеден е Любомир Денев – син.

Концертът тази вечер е етап от работата на тези млади музиканти с Бигбенда на БНР – те първо написаха и/или аранжираха свои творби, след това ги репетираха, направиха им студийни записи, направен бе и предварителен запис на живо. Всички участници получиха покани от продуцента Мая Райкова отново да работят със състава. „Бигбенд джаз академия“ разширява музикалния мироглед и се явява повод за творчество. „Най-много ме радва, че имаме израстване с всяка следваща година на все по-талантливи и ентусиазирани млади хора. Те участват с огромно желание, вече един месец работим с голямо удовлетворение.“ – коментира Мая Райкова. Високите критерии водят до по-високи постижения, младите търсят смели посоки с голяма мотивация и с чувство за отговорност, тъй като чрез този проект се вписват в хронологията на българския джаз. „Качеството на музиката, което ни предлагат авторите е много високо. Те са попадение и вече получиха от мен покана за следващи изяви и авторски композиции. Сериозни автори и изпълнители, потенциал за бъдещето.“ – определя ги Мая Райкова.

Като мост между поколенията Аглея Канева и Ясен Гайзел ще изпълнят произведение на Любомир Денев – баща. „Срещнах ги на сцена „Млади таланти“ на Банско джаз фестивал. Когато чух пиесата на Любомир Денев, изпълнена от Аглея Канева, седнах до автора и го помолих да направи аранжимент за бигбенд. Той написа сюита, която прозвуча страхотно. На същия концерт Аглея се представи с Ясен Гайзел. Сега той дойде специално за концерта, за да изпълнят пиеса на Антони Дончев, аранжирана специално за това събитие от автора за маримба, вибрафон, контрабас и барабани.“ – разказа Мая Райкова. За „Дива нощ“ на Любомир Денев – баща Аглея Канева споделя: „В нейните части има голямо разнообразие – от дивото, закачливото и силните пасажи до тихите и нежните моменти. Тя дава цялото разнообразие на музиката.“ За So Near, So Far на Антони Дончев посочва: „Тя е толкова специална и красива. Щастливи сме да изпълним.“ „Тези пиеси ни учат да не живеем забързано, да живеем живота.“ – добави Ясен Гайзел. За неговото участие, за любовта му към перкусиите и за творческите контакти с Антони Дончев в специално интервю разказа майката на младия талант – флейтистката Мария Митева.

Билети: в мрежата на Eventim и в Билетния център на БНР

