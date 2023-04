Шест концерта „Кино по ноти“ изнася Софийският духов оркестър, три от събитията приобщават столични учебни заведения

Поредица от шест концерта „Кино по ноти“ ще изнесе Софийският духов оркестър при Общински културен институт Дом на културата „Искър“ с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. При вход свободен ще слушаме музика от бележити филми, докато гледаме кадри от тях във впечатляваща обстановка с ефектно сценично осветление.

Първият концерт е на 3 април от 19 ч. в Концертната зала на Дом на културата „Искър“. В него със Софийския духов оркестър хитове от филмите „Леденото кралство“, „Малката русалка“ и др. ще пеят ученици от 144 СУ „Народни будители“. „За тях е огромно предизвикателство да пеят в съпровод на живо на Софийския духов оркестър под диригентството на главния диригент Юли Дамянов.“ – отбеляза в интервю по Jazz FM директорът Евгения Михайлова. В програмата са и любими мелодии от „Междузвездни войни“, „Индиана Джоунс“, „Мисията невъзможна“, „Гладиатор“ и др.

На 4 май в НБУ студенти, учещи тонрежисура и тоноператорство, ще поемат управлението на сценичното осветление и мултимедията. В третия концерт на 16 май в Дом на културата „Искър“ ще пеят таланти от Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Следващите спектакли „Кино по ноти“ са на 7 юни отново в концертната зала на културния институт, на 28 юли от 21 ч. – на брега на езерото в парк „Дружба“, до който е неговата сграда, а на 2 октомври от 19 ч. се завръщаме в концертната зала.

По проекта ОКИ Дом на културата „Искър“ изцяло обновява осветителната и озвучителната си техника, закупува мултимедия и екран за декора.

На 2 април, Международния ден на детската книга, от 11 ч. в Дом на културата „Искър“ се открива новото издание на инициативата на асоциация „Българска книга“ „Походът на книгите“. Литературно-музикален спектакъл „Новите дрехи на царя“ при вход свободен ще поднесат малчуганите от 144 ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“.

През тази година ОКИ Дом на културата „Искър“ празнува 70-а годишнина. Голямото честване на юбилея ще бъде наесен.