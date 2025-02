Шедьовърът на Гюнар Гюнарсон „Адвент“ с изящно издание на български език

„Адвент“ на Гюнар Гюнарсон е най-новото заглавие от каталога на издателство ICU. Повестта е филигранно литературно съкровище, което те сгушва в страниците си със своя красив език, превежда те през виелици и снежни изпитания, за да те отведе към крехкостта на човека, саможертвата и естествената ни връзка с природата. Превъзходният превод от исландски е направен от Светла Стоянова, която през последните години живее в Исландия, Гренландия и Норвегия. „Попаднах на тази книга на малка етажерка в типична исландска къща в един фиорд. Беше март месец, за Исландия – дълбока зима с огромни количества сняг. Всъщност я четох в много подходяща атмосфера и още тогава много ми допадна. Сбъдната мечта е, че точно с нея започвам своя път на преводач.“ – казва Светла Стоянова при гостуването си в ефира на Jazz FM.

Премиерата на книгата е на 20 февруари в столичната галерия Credo Bonum от 18:30 ч. За водеща на разговора е избрана писателката и пътешественичка Петя Кокудева, а специален гост ще бъде преводачът Крум Крумов, който преди няколко години написа книгата „Около Исландия за 14 дни“. „Заформяме многолика, готина компания, така че се надявам да е интересно на всички, които ще имат възможността да дойдат на представянето.“ – с тези думи Светла Стоянова ни подготвя за предстоящата среща.

В анотацията на книгата четем: „Като всяка година в началото на декември Бенедикт се отправя на път с двамата си верни другари, кучето Лъв и овена Ейтитъл, преди зимата окончателно да се разпростре над исландските планини. Най-важното за тримата приключенци с добри сърца е да намерят изгубените овце и да ги върнат обратно в селото. Те напредват все по-навътре в царството на снега, където земята и небето се сливат в едно, а техните единствени водачи по пътя са планините и звездите. Като равни, тримата делят храна и подслон, но тази година яростната снежна хала ги завихря без пощада…“

Книгата е написана през 1936 г. от един от класиците на исландската литература Гюнар Гюнарсон. Преводачката Светла Стоянова разкрива, че сред предизвикателствата по превода са били старият език, изобилието от библейски препратки, метафори и символи, но работата по книгата е осъществена с много любов и професионализъм. За това, което я е свързало най-силно с „Адвент“, Светла споделя: „Може би най-напред бяха природните описания, които са толкова истински, толкова пълнокръвни, тази пустош, която типично по исландски сякаш няма край. Другото, което ме разчувства, беше духът на главните герои, тъй като те са трима и вървят дружно заедно – човек, овен и куче. Те имат една много хубава мисия – да спасят други живи същества, да жертват себе си, да подложат живота си на риск само и само, за да помогнат на някой друг.“

„Адвент“ на Гюнар Гюнарсон достига до своите български читатели с послеслов от добре познатия у нас исландски писател Йон Калман Стефансон, въздействащата корица на Таня Минчева и илюстрациите на сина на автора – Гюнар Гюнарсон младши. Книгата очарова с дълбочините на езика, с който е написана, с несравнимата си атмосфера, с усещането за мисия и приятелство и с аромата на току-що сварено кафе, който осезаемо се носи от страниците ѝ. „Кафето е най-хубаво, когато си в малка хижа на края на света, а навън е буря, виелица и не можеш дори главата да си покажеш. Със сигурност това е най-хубавото кафе.“ – разкрива още преводачката Светла Стоянова. Цялото интервю на Таня Иванова с нея може да чуете чрез плейъра под основната снимка. Някои от своите северни приключения Светла описва в рубриката си „На север“ за независимата медия „Тоест“.