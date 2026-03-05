СГХГ представя каталога към изложбата „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век“

Днес от 18:00 ч. в Софийска градска художествена галерия ще бъде представено книжното издание „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век“ – мащабен двуезичен каталог, който съпътства едноименната изложба. Повече за каталога в студиото на Jazz FM разказаха директорът на СГХГ Аделина Филева и изкуствоведът Ренета Георгиева. Интервюто на Таня Иванова по темата може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Изданието предлага цялостен поглед към развитието на българската фотография в периода 1900–2000 г., структурирано в три хронологични раздела. Проследява се преходът от ранните студийни практики и визуалната култура на модерността, през фотографията като инструмент на социалния и политически разказ в социалистическа България, до утвърждаването на авторската фотография и разширяването на художествените стратегии в края на ХХ век.

Силният обществен отзвук и активният интерес на публиката подчертават необходимостта от настоящото издание като устойчив изследователски и визуален архив, който надгражда изложбата и осигурява нейното дългосрочно присъствие в културната памет.

В изданието са включени над 300 фотографии от повече от 100 автори – визуален корпус, който очертава фотографията като поле на художествен експеримент, историческо свидетелство и лична памет.

Каталогът съдържа текстове от Аделина Филева (директор и куратор на СГХГ), Иво Хаджимишев, доц. д-р Катерина Гаджева и доц. Георги Лозанов – изследователи и куратори на изложбата. Албумната част и фотографската хроника допълват аналитичния корпус и превръщат изданието в референтен труд за историята на българската фотография.

В представянето ще участват Иво Хаджимишев, доц. д-р Катерина Гаджева и доц. Георги Лозанов, а разговорът ще бъде модериран от Димитър Стоянович.

Изложбата „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век“ се представя в СГХГ до 9 март 2026 г. и е съпътствана от специална публична програма с лекции и кураторски турове. Проектът се реализира с подкрепата на Столична община и Министерството на културата.