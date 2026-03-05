Плейлист
Pop out player
7

Програма Scheule
BG

Pop out player
7

Program
сега

Програма Schedule
Новини
СГХГ представя каталога към изложбата „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век“

СГХГ представя каталога към изложбата „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век“

Фотографската изложба продължава до 9 март

Публикувано на 05.03.2026

Днес от 18:00 ч. в Софийска градска художествена галерия ще бъде представено книжното издание „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век“ – мащабен двуезичен каталог, който съпътства едноименната изложба. Повече за каталога в студиото на Jazz FM разказаха директорът на СГХГ Аделина Филева и изкуствоведът Ренета Георгиева. Интервюто на Таня Иванова по темата може да чуете чрез плейъра под основната снимка.

Изданието предлага цялостен поглед към развитието на българската фотография в периода 1900–2000 г., структурирано в три хронологични раздела. Проследява се преходът от ранните студийни практики и визуалната култура на модерността, през фотографията като инструмент на социалния и политически разказ в социалистическа България, до утвърждаването на авторската фотография и разширяването на художествените стратегии в края на ХХ век.

Силният обществен отзвук и активният интерес на публиката подчертават необходимостта от настоящото издание като устойчив изследователски и визуален архив, който надгражда изложбата и осигурява нейното дългосрочно присъствие в културната памет.

В изданието са включени над 300 фотографии от повече от 100 автори – визуален корпус, който очертава фотографията като поле на художествен експеримент, историческо свидетелство и лична памет.

Каталогът съдържа текстове от Аделина Филева (директор и куратор на СГХГ), Иво Хаджимишев, доц. д-р Катерина Гаджева и доц. Георги Лозанов – изследователи и куратори на изложбата. Албумната част и фотографската хроника допълват аналитичния корпус и превръщат изданието в референтен труд за историята на българската фотография.

В представянето ще участват Иво Хаджимишев, доц. д-р Катерина Гаджева и доц. Георги Лозанов, а разговорът ще бъде модериран от Димитър Стоянович.

Изложбата „Повече от една снимка. История на българската фотография ХХ век“ се представя в СГХГ до 9 март 2026 г. и е съпътствана от специална публична програма с лекции и кураторски турове. Проектът се реализира с подкрепата на Столична община и Министерството на културата.

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.
© CJ Radio Company Ltd. All rights reserved.