Седем концерта на Jazz Art Kazanlak, предшествани от дегустация на вина и местни деликатеси, в 20-ото издание на „Празници в Долината на тракийските царе“

Седем джаз концерта поднасят в Jazz Art Kazanlak Васил Петров, Марина Господинова, Вера Шандел с Ангел Заберски, Мирослава Кацарова с Мирослав Турийски, Деси Андонова с Илко Градев, трио Gabriella (Габриела Хубенова, Преслав Пеев и Живко Братанов), Vanina’s Project. Организатор е Община Казанлък.

Събитията започват от 19:30 ч. и продължават до 22 ч. на 4, 5 и 6 септември, а финалът на 7-и е матине от 11:30 ч. Концертите слушаме за първи път в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“. Те са предшествани от дегустация на 50 вина от 8 местни изби, както и на коктейли, натурални сиропи, местни деликатеси. Входът е свободен, като се заплаща стандартния билет от 8 лв. за достъп до археокомплекса.

Общината е осигурила безплатни автобуси от града всеки ден в 18:30 ч. по маршрута на линия 6. Прибирането е с курсове в 20:30 ч., 21:30 ч. и 22:30 ч.

Jazz Art Kazanlak е част от Празници в долината на тракийските царе, които се провеждат за 20-и път. В тях влиза и оперната панорама със спектакли на Държавна опера – Стара Загора „На брега на Древния Севтополис“ на язовир „Копринка“.

Тази година в програмата са четири представления – най-новата премиера на театъра – „Цар Калоян“ от Панчо Владигеров, мюзикъла „Ромео и Жулиета“, „Красива птичка с цвят зелен“ (копродукция с ДТ „Гео Милев“) и „Набуко“ с Йоана Железчева тази вечер, на 5 септември.

„Оказа се, че Казанлък, като център на България, е изключително притегателен. През май имаме Празник на розата, който привлича изключително чуждестранни туристи, а „Празници в Долината на тракийските царе“ – публики от цяла България. Джаз фестивалът тази година е в нов обект – археокомплекса „Долината на тракийските царе“. Това е единственият туристически обект у нас, който представя по съвременен и атрактивен начин тракийската култура и изкуство близо до многото гробници в района. Казанлък не е обикновено място, а магия. Всяко кътче разказва древни истории. Имаме и паметника „Шипка“, Историческия музей, Литературно-художествения музей „Чудомир“, къщи на художници – Ненко Балкански и Дечко Узунов, както и „Ахинора“, етнографски комплекс „Кулата.“ – разказа в интервю по Jazz FM заместник-кметът на Община Казанлък по хуманитарните политики Сребра Касева.

Наследството е живо. Пример за това е въздействието на прочутата творба на Иван Милев „Ахинора“. Тя е изложена в самостоятелна сграда. Разказът за нея информира за контекста на създаването ѝ, а изложби във втората зала е непрекъснат източник на различни трактовки. Така творбата, от чието създаване се навършват 100 години през гази година, всеки път разказва различна история.

Концертите са съпътствани от изложба по повод 80 години от откриването на Казанлъшката гробница.