Сър Род Стюарт с първи концерт в България на 11 декември

Легендарният композитор и певец сър Род Стюарт, вписан в Залата на славата на рокендрола, ще пее в София като част от европейското си турне. След повече от пет десетилетия на сцената и в годината, когато се завърна на фестивала „Гластънбъри“, той идва за първи път и у нас по покана на Fest Team. Концертът е на 11 декември в зала „Арена 8888“ в София. Стюарт ще представи най-големите си хитове, споделяйки своята музикална история и с българската публика.

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен песъчлив глас, стил и текстове преминават през много жанрове – от рок, фолк и соул до аренби фи джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му. Сред отличията му са награди като ASCAP Founders за текстопис, за най-продаван автор на New York Times, GRAMMY™ като „Жива легенда“. През 2016 г. му бе присъдено рицарско звание заради приноса му към музиката и благотворителните каузи.

Роден в Лондон, силно повлиян от рокендрол вълната и вдъхновен от соул и блус традициите, Род Стюарт е артист, чийто талант и харизма продължават да преодоляват времето и жанровите ограничения. Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера: Maggie May, Have I Told You Lately That I Love You, Da Ya Think I’m Sexy, The First Cut is the Deepest, Forever Young и много други. Тези познати мелодии, които са станали част от музикалното наследство на поколения, ще оживеят отново, носейки своята искрена енергия и емоционален заряд на българската публика.

През 2024 г. Род Стюарт издаде своя 33-ти студиен албум Swing Fever с Jools Holland и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). След успешна обиколка в Азия и Европа и финализирането на рекордно дългата си, 13-годишна серия от концерти в Лас Вегас – Rod Stewart: The Hits, музикалната икона продължава да доказва, че артистичният му пламък силно гори.

Билети онлайн се продават тук: Rod Stewart 2025 tickets - Ticketstation.bg. При покупката на билети членовете на Fest Club имат специални отстъпки и оферти. Всичко това е достъпно чрез мобилното приложение Fest Club App, налично за изтегляне в Google Play, Apple App Store и Huawei App Gallery. Радиостанции от bTV Radio Group сме медиен партньор.