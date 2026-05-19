С програма „Млад артист“ Столична община дава достъп до финансиране на физически лица, предоставя им пространствата на общински културни институти

Творци на възраст от 18 до 29 години могат да кандидатстват като физически лица в новата програма на Столична община „Млад артист“. В реализацията на своите проекти те могат да използват пространствата на общинските културни институти. Програмата бе гласувана от Столичния общински съвет в края на април и веднага започна приемът на документи. Крайният срок за подаване е 31 май. Инициатори са Венци Мицов и Марина Василева от „Българска музикална асоциация“. „Столична община успя да мобилизира своите ресурси в помощ на младите артисти, на тези, които не могат да кандидатстват като юридическо лице, и максимално да олекоти програмата.“ – коментира пред Jazz FM заместник-кметът по култура Ирина Дакова.

„Млад артист“ се движи паралелно по направленията на Столична програма „Култура“ и ги разширява. Към музиката, визуалните изкуства, сценичните форми, литературата, дизайна, модата, градската среда, са добавени още възможности за творческа изява. „Новото са дигитални и визуални проекти, които ще помагат за разработването и експонирането на изложби, инсталации и дигитални арт проекти.“ – поясни Ирина Дакова.

Програмата ще се менажира от Дирекция „Култура“ в партньорство с Общински културен институт „Красно село“. Кандидатстването ще се осъществява по електронен път през платформата на Столична програма „Култура“ в две сесии. Първата е отворена до 31 май за събития от 1 юли до 15 декември 2026 г., а втората сесия ще е от 15 октомври до 15 ноември за проекти с реализация в периода от януари до края на юни 2027 г. С цел максимална прозрачност, публичност, за да се гарантира устойчивост и добро развитие, в комисията ще има общински и външни експерти. „Програмата бе създадена след много години упорита работа на хора извън администрацията. Тя е поискана от сектора и ние като община се вслушваме в призива и участваме в този диалог. „Млад артист“ бе създадена с идея да обхване субкултурата и иновациите, които не влизат в нашите регулярни програми. Надявам се към нея да има голям интерес.“ – изрази очакването си за активност на младите таланти заместник-кметът по културата.

Творците ще могат да използват като сцена пространствата на общинските културни институти. „Всичко зависи от фантазията на участниците. Рамката е максимално олекотена, за да може по-лесно да се кандидатства, лесно да се използват средствата и лесно да се отчитат проектите. Тази програма ще даде възможност на младите творци да се свържат, защото достъпът до програми е изключително затруднен за тези, които кандидатстват като физически лица. В това отношение Столичната община е пионер. Тук е много важна връзката с образованието. Като правим мост към културата и навлизането в по-голям формат, е много важно да дадем възможност на тези млади хора да стартират самостоятелно, без да трябва да търсят юридически лица.“ – добави столичният заместник-кмет по културата Ирина Дакова.