С пето издание през 2023 г. Evergreen Fest Sofia отново ще насочи вниманието на млади вокални таланти към стойностната българска и световна музика

На 4 и 5 февруари ще се проведе петото издание на фестивала за изпълнение на евъргрийни и джаз стандарти от деца и младежи Evergreen Fest Sofia. И отново по инициатива на вокалистката и вокален педагог Румяна Коцева – основател и директор на фестивала, млади вокални таланти от цялата страна ще се съберат в столицата, за да ни срещнат със своите интерпретации на забележителни песни от българската и от световната традиция. Разделени във възрастови групи, млади таланти на възраст от 7 до 35 години изпълняват прочути песни, създадени до края на 70-те. За да привлече интереса върху българските евъргрийни, от няколко години фестивалът обособи за тях отделна категория. Така участниците могат да излязат на сцената два пъти – и в представянето на родна, и в изпълнението на чужда популярна песен.

„Наистина се лаская от мисълта, че нашият фестивал стимулира както децата, така и вокалните педагози да се насочат към високостойностна музика от нашето минало, децата да я слушат, да се равнавята по най-големите звезди както в световната, така и в българската музика, и да се опитат да ги изпълнят по тези стандарти. Тези песни са изпълнени от най-големите звезди и са изключително трудни. Затова децата имат стимул да развиват естетическия си вкус, но и своите възможности като вокални изпълнители.“ – коментира пред Jazz FM Румяна Коцева.

Организатори на Evergreen Fest Sofia са фондация „Музика Вива“ и Музикално-издателска къща „Студио Артес“ със съдействието на НЧ „Д-р Петър Берон – 1926“ със секретар Светла Славеева. Столичният район „Триадица“, на чиято територия се провежда форумът, също подпомага неговото провеждане. През тази година конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Jazz FM е медиен партньор на Evergreen Fest от самото му начало. В журито е програмният директор на радиото Светослав Николов, а другите двама членове са вокалистите Камелия Тодорова и Васил Петров.

Evergreen Fest Sofia събира в столицата таланти от цялата страна, а също и техните преподаватели. „Те насочват учениците си към този вид музика. Тяхна е отговорността да възпитават музикалния вкус на своите ученици и да ги насочат да слушат музика, която е високостойностна, каквито са джаз стандартите и евъргрийните, да ги запознаят с имената на велики български композитори, текстописци, поети, творили в тази област и оставили страхотни произведения.“ – коментира още Румяна Коцева.

В категорията за български евъргрийни се допуска участието и с преводни песни, написани от чужди композитори, но утвърдили се у нас с оригинален текст на български език. „В първите издания се пееха най-най-популярните песни, като „Повей, ветре“, „Без радио не мога“, докато сега и педагозите, и може би и децата са се разровили и са намерили много стойностни песни, които не са чак толкова популярни.“ – каза Румяна Коцева.

Изпълнения от гала концерта на всяко издание на Evergreen Fest Sofia са в ефира на Jazz FM, където звучат и изпълнения от Концерта на лауреатите, провел се през миналия ноември в Sofia Live Club. Тогава носителите на призови отличия от последните две години излязоха на сцената с оркестър, воден от Михаил Йосифов. Събитието се проведе съдействието на Министерство на културата и на катедра „Поп и джаз изкуство“ на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Запис от него е публикуван на YouTube канала на Evergreen Fest Sofia.

„Възхитена съм от работата от оркестъра. А децата бяха изключително щастливи, впечатлени и на върха на щастието да са с жив оркестър на сцената на Sofia Live Club.“ – каза за събитието Румяна Коцева. През изминалите две години на пандемия фестивалът се проведе онлайн, като през 2022 г. галаконцертът бе на живо. 2023 г. ще отбележи завръщането му в пълен формат на 4 и 5 февруари в Зала 11 на НДК – кино „Люмиер Lidle“. Входът е свободен както за конкурса, така и за галаконцерта.

Песните, които участниците в Evergreen Fest Sofia изпълняват, им дават цялата възможност да открият себе си в ценна музика, да разкрият в най-голяма степен своя талант и да поднесат изпълненията си с авторски подход. За нас в Jazz FM е изключително радващ факта, че имена от сцената на фестивала след това присъстват в ефира ни с тяхното оригинално творчество.

Срокът за кандидатстване е 22 януари, а подробности са публикувани на Facebook страницата на фестивала.