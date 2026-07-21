Новини
Нова музика
Интервюта
Галерия
ДОМ
Плейлист
Pop out player
Вашият браузър не поддържа аудио плейър.
7
Програма
Scheule
сега
7
Pop-out player
News
New Music
Interviews
Galleries
Films for the jazz
BG
Pop out player
Вашият браузър не поддържа аудио плейър.
7
Program
сега
7
Pop-out player
Новини
Нова музика
Интервюта
Галерия
ДОМ
Календар
Предавания
Реклама
Контакти
За нас
News
New Music
Interviews
Galleries
Films for the jazz
Shows
Advertisement
Contacts
About Us
сега
Програма
Schedule
Новини
Снимка: Светослав Николов
0:00 / 3:25
С оригинален сценарий и музика, с нов творчески подход – мюзикълът „Звезден прах“ се ражда в творческа лаборатория и е път към себе си с темите за избора, следването на мечтите, вярата в себе си
Премиерата е на 2 юли в Citi Mark Art Center
Публикувано на 21.07.2026
Автор: Светослав Николов
Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.
Your browser does not support the audio element.
Ключови думи:
Предавания
Календар
Реклама
Контакти
За нас
Политика за поверителност
Кодекс за поведение на доставчиците
Общи условия
©
Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.
Shows
Advertisement
Contacts
About Us
Privacy policy
General terms
©
CJ Radio Company Ltd. All rights reserved.