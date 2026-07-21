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С оригинален сценарий и музика, с нов творчески подход – мюзикълът „Звезден прах“ се ражда в творческа лаборатория и е път към себе си с темите за избора, следването на мечтите, вярата в себе си
Снимка: Светослав Николов

С оригинален сценарий и музика, с нов творчески подход – мюзикълът „Звезден прах“ се ражда в творческа лаборатория и е път към себе си с темите за избора, следването на мечтите, вярата в себе си

Премиерата е на 2 юли в Citi Mark Art Center

Публикувано на 21.07.2026
Автор: Светослав Николов

Проектът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.

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