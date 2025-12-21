С „Любов без граници“ ни даряват Destiny Quartet в албум, концерти и работилници с млади таланти: „Доближаваме хората до класическите стойности, събуждаме интерес и любопитство в тази посока“

Няма музикален жанр, който да не присъства в новия албум „Любов без граници“ на Destiny Quartet: класическа, соул, суинг, филмова, коледна, латиноамериканска музика, включително и танго. Албумът съдържа целия свят на музиката, поднесен в съвременна кросоувър стилистика, приобщава, сближава и с това прави връзката на квартета с публиката още по-сърдечна и споделена.

След десетки концерти в страната и по света през годината Destiny Quartet предприемат декемврийско турне с новия си албум. За първи път свирят в Ямбол, след дълго отсъствие се завръщат в Ловеч, отново са в Русе (21 декември от 18 ч. на сцената пред Общината, при лошо време – в Доходно здание), в Шумен (22 декември от 18:30 ч. на сцената в Градската градина, при лошо време – в „Арена Шумен“) и Плевен (23 декември от 18 ч. на сцената на площад „Възраждане“, при лошо време – в зала „Катя Попова“). Те носят на публиката образци от десетилетията в модерен облик. Гергана Алексиева подчертава, че неслучайно този кросоувър стил се радва на огромна популярност. Тя изрежда Хаусер, Найджъл Кенеди, Ванеса Мей и много други. И продължава: „Днешният забързан човек, на когото всичко му минава страшно бързо през компютъра и мобилното устройство, по-трудно влиза в обичайната атмосфера на класическата зала и по-лесно възприема това, което ние правим. Вярвам обаче, че обръщаме слушателите към истинските класически стойности и че събуждаме интереса и любопитството им в тази посока. Най-хубавото е, когато виждаме на нашите концерти децата. Това за нас е най-големият комплимент.“

Декемврийското турне е със специално внимание към младите таланти. Във всички градове се провеждат работилници. Destiny Quartet служат за пример, изработили всяко изпълнение с дълги репетиции и упорит труд. Те съчетават талант, трудолюбие и отдаденост, посочва Гергана Алексиева. „Заедно с концертите правим и контакт с младите таланти във всеки един от градовете. В очите им виждам, че сме им пример за хора, които се занимават с изкуство, популярни са и правят заедно нещо красиво, което ги вдъхновява. Вълнуваме се, когато виждаме как младото поколение ни гледа с надежда и вяра. Те знаят, че след нашите срещи могат да ни се обадят, да им помогнем за инструмента или с преподаватели. Това е едно от най-смислените неща, които се случват в тези пет концерта.“ Проектът за албума и концертите е подкрепен от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост Next Generation EU. Радиостанции от bTV Radio Group сме медиен партньор.

Посветеният труд е съчетан с приятелство и любов. Всяка от тях е различна от другите, но са намерили общ език, разказва най-младото попълнение на квартета Александрина Митева. Тя потвърждава предположението ми, че е била почитателка на формацията преди да засвири в нея. „Срещата ни бе преди близо 5 години, когато в родния Бургас бях на техен концерт с малка надежда дълбоко вътре в мен. Мечтаех да сме заедно на сцената. Кой да предположи, че това ще се случи?! Когато човек работи усилено, когато вярва в мечтите си и ги следва, му се случва най-неочакваното.“

То не идва само, реализира се с голяма прилежност. Гергана Алексиева разказва: „Наложи се за точно 10 дни Александрина да научи страшно много музика наизуст, да влезе в настроението и нивото на сценичното представяне на тази музика. Това е невероятно тежка задача. Когато се е налагало нов музикант да влезе в квартета, е изправен пред това изпитание и прекрасни музиканти не могат да се справят. Али го направи, спечели го от раз. Тя ще бъде все по-важна и искряща част от квартета.“ Работата ѝ в Destiny Quartet разкрива на Александра Митева истинското призвание на музиканта. Тя си спомня първия концерт с изключително тежка подготовка, свирейки на токчета вкъщи. „Когато изпълнихме последното произведение, хората поискаха бис. Нещо в мен се отключи, казах си, че това е моят момент и трябва да грейна, хората са тук заради нас, искат ни отново на сцената. Това бе моментът, в който всичко се пречупи, нещо в мен пламна и нямах търпение за всяка следваща сцена, която ми предстои.“

Другите двама членове на квартета са Венета Гудева и Мая Михайловска. Те не са с нас, тъй като имат ангажименти с двата големи оркестъра на София и Скопие. Всеки добавя към общото и така се появява музиката на Destiny Quartet – обичана и популярна. Затова още с влизането в студиото моля всяка от двете гостенки да опише другата. За Александрина Митева, все още студентка в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Гергана Алексиева казва: „Тя е нашият извор на свежа енергия и позитивно настроение“. В отговор чува: „Гери е нашата водна стихия, нашият най-омаен пълководец, първата ни цигулка и шеф мечта. В нейните очи виждаме подкрепа и стимул всички заедно да вървим напред, да бъдем сплотени в едно цяло и всичко да се случва с лекота. Защото тя ни дава изключително спокойствие.“

Новият проект на Destiny Quartet е подкрепен от Европейския съюз, той е на европейско ниво, но и по своята същност е свързан с Европа. Композитор на квартета е Маурицио Абени, а записите се правят в Stone Recording Studio в Рим на Марко Стречиони. Специални участници в „Любов без граници“ са Костадин Генчев, Димитър Благоев, Бисер Иванов, „Бон-Бон“. „Всички те допринасят и правят този кросоувър много цветен и различен. В предишния албум бяха Мишо Йосифов и Вили Стоянов. С Дац и Александар през 2021 г. направихме „Йовано, Йованке“. Когато я завършихме, знаех колко хубаво нещо сме сътворили.“ – споделя Гергана Алексиева.

Още по-гледано в YouTube е Тангото на Кармен от Бизе.