С концерта „Ах, този суинг“ с Владимир Маринов Диана Димитрова продължава да популяризира джаза в Русе и да набира средства за изографисване на храма „Всех Святих“

Джаз стандарти, които ще ни помогнат да опознаем жанра и ще изразят съдържащия се в него стремеж към щастието, ще представят вокалистите Диана Димитрова и Владимир Маринов на концерта „Ах, този суинг“ на 8 октомври от 19 ч. в Камерна зала „Слави Шкаров“ на Доходно здание в Русе. Специални гости са млади таланти. Ще пее вокалистката Дария Стефанова, а допълнителен чар и грация на концерта ще придадат танцови двойки от Клуб по спортни танци „Настроение“ с основатели и треньори Елена и Иван Деспотови.

Както предходния организиран от Диана Димитрова концерт, така и този е с благотворителна кауза – набиране на средства за изографисването на храма „Всех Святих“. Концертът днес е продължение на лятно събитие на 6 юли на кея на река Дунав, когато бяха събрани 1200 лв. за благородната цел. Те бяха предадени на отец Милен, който отговаря за храма. „Каузата я обявяваме, защото общественото мнение трябва да се събуди. Нека за храма да се погрижат хора, които разполагат с достатъчно средства, нека държавните институции и църквата да разрешат тази ситуация. Новата „Всех Святих“ би трябвало да се изографиса, за да се компенсира поне малко този голям грях, направен със събарянето на старата църква по време на комунистическия режим.“ – посочи Диана Димитрова в интервю по Jazz FM.

„Каузата на Диана е много хубава. Моята кауза е да ни е весело и да дадем знание за наследството. Повечето хора, като чуят Фрак Синатра, знаят само My Way и New York, New York. От социалистическия реализъм скочихме в чалгата, пропуснахме Елвис Пресли и Франк Синатра. Те са много романтични и възпитават в любов към музиката. Синатра е върхът на това синкретично изкуство, в което са намесени много професионалисти и ресурси.“ – коментира Владимир Маринов.

Диана Димитрова посочи: „Искам да наблегна на романтиката и нежността в тази музика от Златното време на суинга, когато жените са носели перли и са имали пера в шапките, а младежите са били джентълмени. В отношенията между тях е имало много повече от романтика, което днес сме изгубили. Искам да наваксаме.“ В репертоара са заглавия като Sweet Happy Life, Take a Little Time to Smile, Ain’t We Got Fun, Is That All There Is, Nice 'n' Easy. „Тези песни пробуждат най-съкровени чувства, но имат и страхотни послания – че можем да се усмихваме, да пожелаем щастлив живот на хората, да се забавляваме.“ – посочва Диана Димитрова.

Билети се продават на касата в Доходно здание.