С хедлайнери Stereo MC’s и Fun Lovin’ Criminals в третото издание „Перник припозна Krakra Jazz като своето музикално тържество“

Започна третото издание на Krakra Jazz в крепостта над Перник. „Щастлива съм да кажа, че с всяка година виждаме позитиви в резултатите и така все повече растем не от просто откъм мащаб, но и откъм качество и резултати. За нас беше много важно тук, в Перник, да предоставим качествено съдържание за местна публика, така че тя, гостите на града и на региона да имат възможността да се докоснат до нещо, което иначе не могат да достигнат по друг начин. Перник имаше силна нужда от такива събития и се радваме много, че успя да припознае Krakra Jazz като своето музикално тържество. Целият град помага, целият град се вълнува, че фестивалът предстои.“ – изрази своето удовлетворение от постигнатото Лилия Кучева от организационния екип в интервю по Jazz FM.

Фестивалът се организира от общинската фондация „Култура Перник“ и тази година се провежда на 15 и 16 август. Хедлайнери са Stereo MC’s и Fun Lovin’ Criminals, в програмата присъства още едно голямо име – Джудит Хил, а афишът предизвиква интереса на публиката, която особено много се вълнува от съвременната световна джаз сцена, включително от модерните жанрове като хипхоп, електро, реге и дъб. Всяка вечер има по пет концерта. Те започват в 20 ч. и свършват след полунощ. Вратите отварят в 19:30 ч. Между сетовете музика пуска DJ Stefan от Букурещ. Входът е свободен.

Организаторите са се подготвили, така че на публиката да ѝ бъде удобно. За гостите от София има партньорство с Papitaxi с фиксирана цена от 55 лв. от центъра на столицата до крепостта. Решилите да използват личен транспорт могат да използват малките паркинги около крепостта. Палатков лагер на място тази година няма да се организира.

И докато слушаме музика, опознаваме културно-историческото наследство на Перник. „Изключително атрактивно е да видиш как съвременното изкуство може да бъде съчетано и с културното наследство, което представяме тук. Това е един нов прочит на историческото минало и е практика, която ние налагаме от години, да популяризираме и да социализираме културното наследство през съвременните изкуства. Така крепостта става по-видима, по-разпозната и по-търсена като културно-исторически обект.“ – посочи Лилия Кучева от Община Перник.