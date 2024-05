Росен Захариев – Роко по неотъпкания път с проекта „Геометрия на тишината“

Преди две години тромпетистът Росен Захариев - Роко представи проекта си „Геометрия на звука“, а сега като естествено продължение предстои премиерата на „Геометрия на тишината“. За тази нова провокация в творческия си път Роко разказва в ефира на Jazz FM: „Не знаех, че ще стигна до тишината. Започнах от звука, защото си мислех, че произлизам от там, но всъщност сега разбирам, че всичкият звук е роден в тишината. Да не казвам големи думи, но това е някаква истина, която се разтваря във времето, защото така стоят нещата. Интересният въпрос беше какво следва след тишината. Не мога да отговоря на него и затова правим тази тишина, за да видим къде ще се озовем. Това е следваща стъпка. Това е нещо, с което се занимавам – да търся пътя, който не е толкова отъпкан, защото там е по-интересно и това ще ме отведе до места, които ще ми дадат отговори, за да се справя с настоящето.“

Премиерата на „Геометрия на тишината“ е на 2 юни от 19:30 ч. в Топлоцентрала. Проектът събира Росен Захариев (тромпети, перкусии, каваринет, отар, хармониум, акуафон), Александър Даниел (перкусии) и Васил Хаджигрудев (контрабас).

Ден преди това (на 1 юни) Росен Захариев ще бъде на сцената на новото място в столицата за срещи с качественото изкуство – In the Mood (ул. „Позитано“ 52). Там тромпетистът ще бъде част от Free Wind Quintet. „Това е необичайна група, защото в нея няма хармоничен инструмент. Хармоничният инструмент сме ние тримата с Арнау Гарофе и Георги Корназов. Самите три духови инструмента правят хармонията и останалите са Атанас Попов и Васил Хаджигрудев, които са ритъм секцията, а ние работим с възможността да останем без хармония. Това е страхотна свобода.“ – разкрива Роко. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.