Роберто Фонсека преди изявата си на SoFest: „Музиката е моят живот и животът ми е музика.“

Добре познатият и обичан от българската публика кубински пианист и композитор Роберто Фонсека се завръща за концерт у нас. Той ще вземе участие в пролетното издание на SoFest и ще свири на 11 май в Sofia Live Club. Роберто Фонсека този път ще излезе на сцената заедно със своя квартет, в който свирят още Фелипе Кабрера (бас), Рули Ерера (барабани), а на перкусиите е Андрес Коайо от Buena Vista Social Club. Освен силната любов към музиката ги свързват невероятна енергия, уважение и приятелство, а атмосферата в групата Фонсека описва като духовна. Цялото интервю на Таня Иванова с кубинския музикант може да чуете чрез плейъра под основната снимка, а по-долу го прочетете.

Отново идвате в България и съм сигурна, че вече имате много приятели тук. Може ли да кажем, че в България се чувствате като у дома си?

Да, всеки път, когато идвам в България, всеки път, когато свиря във вашата страна, се чувствам на сигурно място и като у дома си. За мен е важно да свиря в България новата си музика, да представям новите си проекти. Когато мениджърът ми каза, че отново ще дойда тук, за да изнеса концерт, се почувствах много щастлив.

За нас също е щастие да слушаме вашата музика. Този път идвате с квартета си. Как бихте описали енергията в групата и взаимоотношенията ви с другите членове на формацията?

Енергията е невероятна, атмосферата е много духовна. Ние изпитваме уважение един към друг. Обичаме музиката и нашата цел е да я споделяме с хората, да споделяме усещанията си с нашата публика. За мен е много важно свиренето в квартет, защото това е много интимно преживяване. В групата сме приятели и наистина очакваме концерта ни в България, за да споделим нашата музика, своите усещания и емоции.

Какво може да ни кажете за репертоара?

Репертоарът ще бъде нов с нови композиции. Ще има и изненади, защото музикантите, с които свиря, са наистина луди. Те са луди по музиката и искат да дават най-доброто от себе си за нея. Ще има една изненадваща пиеса със сигурност.

Звучи фантастично! Нямам търпение да ви чуя. Да поговорим за Куба. Има нещо в родината ви, което оказва огромен ефект върху останалата част от света. Кое според вас е това нещо?

Мисля, че това е музиката, изкуството като цяло. На първо място ми се струва, че е музиката, защото Куба е като музикална фабрика. В Куба може да чуете музика навсякъде, пее се, танцува се, всичко е свързано с музиката. Струва ми се, че затова хората по света обичат кубинската музика, защото в нея силна роля имат мелодията и ритъмът, а когато комбинирате тези две неща, вие чувате нещо много хубаво. Затова хората полудяват по музиката, идваща от Куба.

Кое друго място по света ви вдъхновява в музикално отношение?

Вдъхновен съм от различни места по света. Не го казвам, защото говоря с вас, а вие сте от България, но аз наистина се вдъхновявам от вашата страна, от фолклора, от джаза, разбира се, но също така ме вдъхновява класическата музика. За мен е много важно да държа ушите си отворени, за да чувам и откривам нова музика. Колкото повече нова музика достига до мен, толкова повече нови неща научавам. Светът е пълен с музика и ти може да попиваш от нея, а това е добре за бъдещите проекти. Затова съм вдъхновен от много и от най-различни държави.

Живеем в несигурни, трудни и мрачни времена. Знам, че сте много религиозен и духовен човек. Как успявате да вплетете вътрешната си светлина в музиката, която създавате?

Аз обичам да казвам, че музиката е моят живот и животът ми е музика. Както споменахте, наистина съм много духовен човек. Опитвам се да вложа целия си гняв, чувства, тъга и щастие в моята музика. Затова моментът, в който свиря, в който съм на сцената, е най-важният в живота ми, защото разказвам истории на хората. Получавам енергия от тях и заедно можем да предприемем пътешествие до галактика, където всички да усетим любовта и духовността. Може и да сме тъжни по време на това пътешествие, но никой няма да бъде наранен. Всички сме на сигурно място в тази галактика и заедно пътуваме чрез музиката.

Музиката е важна част от моя живот и аз продължавам да вярвам в чудото на музиката. Предполагам, че с вас е същото. Какво подклажда вярата ви в силата на музиката?

Най-важното за нас като музиканти, като артисти, е, че ние създаваме емоции. Без музиката светът би бил една грешка, една огромна грешка. Животът би бил невъзможен без музика. Затова обичам да казвам, че музиката е най-силният елемент от живота на тази земя. Чрез музиката може да преместваме планини. Това е част от нейната сила. Много съм щастлив, че съм музикант. Щастлив съм, че също композирам музика и така карам хората да се чувстват по един или друг начин. Затова музиката е толкова могъща.

Много ви благодаря, наистина нямам търпение да ви слушам в България. Толкова е хубаво, че отново ще свирите тук. Много ви благодаря за този разговор - срещите с вас винаги са удоволствие. Ще се видим скоро.

Благодаря ви! Аз също очаквам с нетърпение да свиря отново в моя втори или трети дом. Наистина оценявам любовта, с която българите реагират на моята музика и кариерата ми, затова всеки път свиря с радост във вашата страна.