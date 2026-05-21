Ретроспекция в София на най-емблематичните филми на режисьора Георги Балабанов

По повод предстоящия 75-ти рожден ден на режисьора Георги Балабанов в зала „Славейков“ на Френски институт се организира ретроспектива на неговото творчество. Макар и недостатъчно познат в България, Георги Балабанов оставя значим отпечатък върху международната документална сцена. В рамките на седем прожекционни дни публиката ще има възможност да открие или преоткрие девет от най-силните му филми, сред които „Границата на нашите мечти“, посветен на Анани и Кристо Явашев, „Досието Петров“, „Сянката на ловеца“, „Хора от сцената“, „И балът продължава“, „Под купола“ и „Дворец на смеха“.

Ретроспективата се реализира по инициатива и в сътрудничество със Светлослав Драганов – документалист, режисьор и продуцент, който ще присъства на прожекциите и ще сподели своя поглед към кинематографичното наследство на своя сънародник.

Кариерата на Георги Балабанов се развива между България, Франция и Бразилия, отвъд географски и художествени граници. След трудно начало в родината си в края на 1986 г. той напуска България и се установява в Париж – решение, което сам определя като „най-решаващия акт в живота ми“. Именно оттам започва неговият международен творчески път, белязан от непрекъснато изследване на нови физически и естетически територии.

Творчеството му, високо ценено от Жан Руш – един от основателите на cinéma vérité във Франция, съчетава документална прецизност и силна артистична чувствителност. Балабанов изобразява реалността с почти хирургическа точност, разкривайки онова, което често остава невидимо или неизразимо. Филми като „Соло за английски рог“ (1984), „Сянката на ловеца“ (1991) и „Границата на нашите мечти“ (1996) свидетелстват за постоянния му стремеж към диалог между миналото и настоящето, между колективната памет и съвременността. По-късните му творби „Досието Петров“ и „И балът продължава“ (2015) предлагат безпристрастен и проникновен портрет на посткомунистическа България.

По повод ретроспективата Френски институт в България ще посрещне две личности, тясно свързани с творческия път на режисьора – Пиер-Анри Дело и Лоран Пеле. Пиер-Анри Дело е известен като основател на „Петнайсетдневката на режисьорите“ в Кан и дългогодишен директор на фестивала на историческия филм в Песак, а Лоран Пеле е бивш асистент и сътрудник на Жан Руш и артистичен и програмен директор на Международния фестивал „Жан Руш“ в Париж.

Ретроспективата отдава почит на режисьор, който, въпреки „избраното си отсъствие“, никога не престава да се завръща към родината си, оставайки едновременно дълбоко свързан с България и отворен към света. Прожекциите ще бъдат съпътствани от срещи и дискусии с Георги Балабанов, Светлослав Драганов, проф. д.н. Александър Донев и специалните гости на събитието.

Филмовата ретроспектива се организира от Cineaste Maudit Production, със съдействието на Програма „Култура“ на Столична община, Френски институт в България и Българска национална филмотека.

