Рашко Младенов за легендарните Първоаприлски концерти от 1980 г.: „Една зала „България“, която дишаше с изкуството!“

Още на първата репетиция за Първоаприлския концерт в зала „България“ Ицко Финци измести Константин Добройков от диригентския пулт, както видяхме във видео от репетицията, публикувано на Фейсбук страницата на Софийска филхармония. Събитието тази година възражда културен феномен от 1980 г. „Идеята най-напред хрумна на Александър Владигеров, който бе диригент на Симфоничния оркестър на БНР. Няколко артисти участвахме в негов мюзикъл. Тъй като някои от нас могат да свирят на инструмент, а други – да пеят, той предложи да направим симфоничен концерт, в който ние, артистите, да свирим, да пеем и да дирижираме. В продължение на около два месеца ежедневно се събирахме при Александър Владигеров в къщата на неговия баща Панчо Владигеров. Запалихме се много!“ – разказа Рашко Младенов по Jazz FM.

В спектакъла участват и Николай Бинев, Тодор Колев, Ицко Финци и Минчо Минчев. „На 1 април направихме този концерт в зала „България“ като една шега. Но той стана хит! Около 25 пъти го изнесохме за един сезон само в зала „България“, после обиколихме всички филхармонии в страната, когато имаше такива.“ – жънат успех артистите, разведрили социалистическото ежедневие на хората с изкуство и усмивка. „Тогава нямаше интернет, нямаше ги тези социални връзки и обсъждания. Тогава истинското изкуство бе онова, което стопляше хората. Усещахме общото дихание в залата, когато се събирахме всички. Беше прекрасно изживяване! Една зала „България“, която дишаше с изкуството!“

Неотдавна се появява идеята концертът да бъде възстановен, като се посочва и като аргумент юбилеят на Ицко Финци – неговата 90-а годишнина. Рашко Младенов изброява новите попълнения: Валентин Ганев, Борислав Веженов и Константин Добройков. „Вече няколко дни репетираме и се връща онова удоволствие от работата със симфоничен оркестър – този път – Софийска филхармония, на която сме изключително благодарни!“

В концерта те ще съхранят максимално много от тогавашния репертоар. Изнеслият вече 400 представления със спектакъла „Контрабасът“ Валентин Ганев ще свири на контрабас и ще замести Тодор Колев в ролята на Херцога. Рашко Младенов ще изпълни Концерта за виолончело на Дворжак. Той ще се представи в ролята на блудницата Магдалена, което през 1980 г. прави Николай Бинев. Борислав Веженов ще изпее ария, влизайки в образа на невинната девойка Джилда. Ицко Финци ще дирижира Италианско капричио от Чайковски и ще е придворния шут Риголето, прочутия квартет от която опера ще изпеят четиримата. В програмата ще звучат още Григ, Бах, Чимароза, Дворжак, Росини.

