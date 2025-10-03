Радослав Механджийски от Sofia Art Fair: „Ние вървим с увереността, че трябва да функционираме равнопоставено на Европа и на света и да създадем среда, която да облагородява човека.“

От 2 до 5 октомври столицата e домакин на второто издание на Sofia Art Fair, организирано от Фондация „София диша“. Изложението поставя София и България на международната карта за съвременно изкуство. Своята публика Sofia Art Fair посреща в Иновационен форум „Джон Атанасов“, намиращ се в Sofia Tech Park.

Под мотото IMAGINE Sofia Art Fair 2025 кани публиката да отключи въображението си, да си представи нови реалности и да открие какво се случва, когато култури, идеи и визии се срещнат на едно място. В изложението участват 27 галерии и водещи пространства за съвременно изкуство от 13 държави, редом с директори на музеи, куратори, колекционери и артисти от международна величина. В продължение на четири дни форумът ще бъде живо пространство за вдъхновение, дебати и неочаквани открития. „Нашата нагласа е да се опитаме да създадем първото за България със сигурност, но и за региона, изложение по-висок профил, чието въздействие не се изразява в квадратни метри площ, а в наситеност на програмата с наистина качествено съдържание, което по някакъв начин успява да се интегрира в местния контекст.“ – разкрива един от организаторите – Радослав Механджийски от платформата Art and Culture Today.

Преглеждайки програмата на тазгодишното издание, прави впечатление нарастването на международния интерес към Sofia Art Fair. Радослав Механджийски обяснява това по следния начин: „Привличането на международни участници е въпрос на систематични усилия. Това означава да спечелим най-вече доверието на участниците, защото е ясно, че България не е най-развитият пазар за съвременно изкуство. Той сега започва да се развива и успешното привличане на международни участници, особено такива, които са с висок профил, означава много комуникация, много голяма увереност от тяхна страна, че екипът и събитието могат да отговорят на европейските и световни изисквания като качество на провеждане, като качество на публиката, която привличаме. И някъде измежду всички тези компоненти се поражда магията в кавички или по-скоро по този начин се случва взаимния негласен договор, че ние можем да работим заедно. И горе-долу в това се изразяват и нашите най-големи усилия що се отнася до международните участници на основното изложение.“

Тази година на Sofia Art Fair ни очакват срещи с артисти, професионалисти от културните среди, кураторски турове, специални проекти, лекции и дискусии, част от SAF Talks и др. Сред именитите гости на изложението са френският артист и диджей Агория, Тимъти Верекиa - културен съветник на собственика на Apple - Тим Кук, Бенедикт Алио – директор на Cité Internationale des Arts, една от най-големите и престижни резидентски програми в света.

„В глобален план тези изложения се опитват да създават общности и среда. В центъра на едно изложение винаги има пазарен елемент. Основните изложители продават своето изкуство, но все повече изложения разбират, че в тази обстановка общността става още по-важна, отколкото капиталът - формиране на общност, която споделя близки ценности, която има експоненциално по-висок ефект върху средата отколкото всеки индивидуално. Тези елементи се превръщат в толкова централни, колкото и пазарните за изложенията. Считам, че това е естествено, защото колкото по-радикална е средата, в която живеем, толкова повече човек има нужда да създава своя среда на някаква форма на нормалност, в която той да се развива и да еволюира в правилната посока, защото в противен случай наистина може да бъде един много сложен път.“ – споделя Радослав Механджийски.

Избирайки мотото на Sofia Art Fair тази година – IMAGINE, представата на организаторите на изложението за света и средата, в която живеем, той обобщава така: „Използваме възможността да си представим, че тази среда, която се създава в рамките на Sofia Art Fair, наистина е много благотворна, че тя може да бъде естествената среда на нашето ежедневие и нашата реалност тук в България. Казвам го съвсем нетривиално, защото всички знаем, че средата оказва огромно въздействие върху нашето поведение и себеусещане. И когато ние сме в една добре организирана среда, която е спокойно елегантна, която е стимулираща по един приятен начин за сетивата и ума, ние самите започваме да се чувстваме малко по-друг тип хора в положителна посока. И Sofia Art Fair е като един малък микрокосмос, като една малка инфраструктура, в която, когато човек попадне, той е много обнадежден, защото вижда много признаци за това, че такъв тип среда е възможна и тя съществува някак естествено в нашия контекст без да седи като кръпка. Ще вметна само, че от самото начало никога не се изкушихме да комуникираме Sofia Art Fair като събитие, на което ние тук в Източна Европа представяме източноевропейско изкуство, което е много интересно, но недооценено. Това в нашите представи вече е малко клиширано. Ние тръгнахме с вътрешната увереност, че трябва да функционираме равнопоставено на Европа и на света и да създадем среда, която наистина да облагородява човека. И това, което бихме се радвали да си представим, е, че във Форум „Джон Атанасов“ този мащаб за нашата среда може да се разгърне и да се репликира, така че във все по-голяма част от ежедневието си ние да се чувстваме по начинa, по който ще се чувстваме като на Sofia Art Fair.“

Входът на Sofia Art Fair за всички посетители под 18 години е безплатен, тъй като за организаторите остава приоритет лесния достъп на младите хора. Изложението кани както познавачи и ценители на съвременното изкуство, така и хора, които за първи път ще се докоснат до него. „Събитието е насочено към неспециалисти. Попадайки вътре, вие имате възможност най-спокойно да видите някои от най-актуалните тенденции в този свят по начин, по който незнанието изобщо не тежи.“ – обяснява Радослав Механджийски. Цялото интервю на Таня Иванова с него може да чуете чрез плейъра под основната снимка.