Променящ се и в нов формат, фестивалът „Козе мляко“ в Бела речка ни очаква в петък, събота и неделя

В навечерието на своята 20-а годишнина фестивалът „Козе мляко“ в Бела речка се променя, развива и преражда в нов формат. Тази година той поставя пред нас темата „Трансформация“, която разгръща в няколко модула. „Всички в последните няколко години си даваме сметка, че промените са неизбежни. Това го виждаме всеки ден, а ако си затваряме очите за него, природата ни принуждава да погледнем към него. Няма да не си размине, ако не си дадем сметка какво причиняваме на природата, следователно – на себе си, и на децата си. Ние сме природа. Връзката ни с нея е и през храната, която има отношение към здравето ни. Чрез акцентите на тема земеделие искаме да запознаем децата с източника на храна. Другият ни фокус е образование за будни хора – бих преподавала всичко през природа, изкуство и култура.“ – казва Мариана Асенова в интервю по Jazz FM. Подробности за програмата можете да научите от интервюто, публикувано в плейъра по-горе, а също и на сайта организатора – Фондация за нова култура.

По време на пандемията през 2020 г. Jazz FM бяхме виртуална сцена на фестивала с документален филм, включващ концерт на Милена Караджова, публикуван в дигиталните ни канали и излъчен като звук по радиото.