Приетата да следва в „Бъркли“ Катерина Димитрова: „Искам да пренеса джаза до младото поколение“

Обичащата джаза млада вокалистка Катерина Димитрова е по пътя на своята мечта – тя бе приета да учи музика в престижния американски колеж „Бъркли“. „Това е една много голяма амбиция! Реших да пробвам, много исках да се случи.“ – разказва ученичката в 12. клас в шуменската ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“ в интервю по Jazz FM. Преди това в своето творческо развитие Катерина става носител на редица награди, много от които – първи, от песенни конкурси. Миналата година възпитаничката на Ива Георгиева във Вокално-инструментална школа „Белканто“ бе сред участниците в организирания съвместно от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM Младежки фестивал „Деца на джаза“. Пееща още от дете, на 14-годишна възраст Катерина Димитрова започва да създава свои оригинални творби. Следвайки в САЩ, тя ще развие тези две посоки на изразяване – джаз изпълнение и писане на песни. Поредното предизвикателство, което ще преодолее в своето израстване, е да събере нужната сума за следването. За това е обявена фондонабирателна кампания на платформата pavelandreev.org. „За мен тази голяма подкрепа означава голяма любов. И наистина е огромна отговорност. Защото така представлявам цялата ни държава на една световна сцена. Много искам хората, които ме подкрепят, да имат повод за гордост.“ – споделя талантливата вокалистка, която влага много усилия и в работата си в сферата на младежките дейности.

От малка Катерина Димитрова изразява любовта си към музиката с песен. На 12-годишна възраст започва да учи при Ива Георгиева в нейната Вокално-инструментална школа „Белканто“. „Имах разностранни интереси и хобита – спорт, танци. Но нищо никога не ме е карало да се чувствам така, както ме кара да се чувствам музиката. Тя е свобода, позволява ми да се изразявам като човек и креативна личност. Както и да се чувствам – тъжна, щастлива, отчаяна дори – винаги се обръщам към музиката. Тя е моето спасение!“ – споделя любовта си Катерина Димитрова.

Най-вече на сърцето ѝ е джазът, на който се посвещава като ученичка на Ива Георгиева. „Той ми отвори врати към всички други жанрове, които са произлезли от него. Пълен е с енергия и е толкова исторически значим!“ – подчертава важността му Катерина Димитрова. На конкурси тя участва с песни на Ела Фицджералд, обича да слуша Лейла Хатауей и с възхищение говори за Лейвей от Исландия: „Тя прави музиката, която искам аз да правя.“ В песента търси емоцията, която докосва най-широката аудитория. „Вълнува ме музиката, която всеки може да слуша, която събужда нещо у хората. Това е джазът, модерният джаз. Искам да го доведа до младото поколение, за да може повече хора да го слушат, да оценяват не само сегашните музиканти, но и значимите артисти от историята.“

Пленена от възможностите на вокалната импровизация, Катерина Димитрова посочва: „Джазът ме освобождава. Не е нужно да имаш текст, за да изразиш емоция.“ И търси контакт с музиката при всяка възможност. „С приятел, който свири на китара, изнасяме концерти в Шумен. Друг мой приятел е барабанист. С него също създаваме музика заедно.“ Какво трябва да има в музиката, за да я хареса? „Иновативност, нещо, което да ти събуди интереса. Има толкова музика по света! Но сме свикнали да слушаме еднакви неща.“ Винаги търси новото в звученето. „По-специфичен тембър, инструмент, който не присъства толкова много в даден жанр. Харесва ми поемането на риск в музиката, за да грабне интереса на хората, които да си кажат „това не съм го чувал преди.“

Да учи в „Бъркли“ винаги ѝ е било мечта. И решава да я последва. „Това е една много голяма амбиция! Реших да пробвам, много исках да се случи.“ Успешно издържа интервюто с прослушване – пеене и импровизация, и изпит по музикална теория. На 31 март получава писмо, че е приета, веднага съобщава на най-близките. „Изпаднах в еуфория. Бях на седмото небе!“ Нужните средства са 82 000 долара на година, а стипендията е 22 000 долара. За да финансира обучението си, тя започна фондонабирателна кампания на платформата pavelandreev.org. Със своята съпричастност имаме шанса да докажем, че джазът събира общност в правенето на добро, че е подкрепа в израстването в творчески и в личностен план. Рут Колева специално се ангажира да популяризира нейната кауза. „Свързах се с нея по имейл. Оказа се, че е преминала по същия път преди 17 години.“ – чувства се окуражена вокалистката.

Тази подкрепа е възможност да сбъдне мечтата си, но е и отговорност пред хората, които ѝ помагат, защото трябва да защити вярата им в нея. „За мен тази голяма подкрепа означава голяма любов. И наистина е огромна отговорност. Защото така представлявам цялата ни държава на една световна сцена. Много искам хората да имат повод за гордост. И да мога да покажа, че в джаза има огромен потенциал, че може у нас да се развие още повече на световно ниво, че има много талантливи много хора – в изкуството, науките, спорта, които си заслужава България да подкрепя да сбъдват своите мечти и да прославят държавата си.“

Катерина Димитрова е участник в промяната и изграждането на ново бъдеще. Тя израства в Шумен – град на богата духовност и на вековни традиции в културното развитие. „Усещам как градът се събужда. Има изключително много млади хора, които работят за промяната.“ Секретар е на Градския ученически парламент, който организира много събития, сред тях – първото извънстолично издание на „Модел ООН“ с Дружеството за ООН в България. „Много ме вдъхновява, че моят град подкрепя младите хора и иска те да бъдат чути. Има много хора, които се занимават с въпросите на младежта и искат Шумен да бъде младежки буден град.“ Щастлива е, че вижда много млади таланти, които с любов творят и предават музиката напред. Усеща тяхната любов в подкрепата им.

Чувството за общност у Катерина Димитрова е култивирано още във Вокално-инструменталната школа „Белканто“. Като неин представител тя се явява на конкурси, на които печели първи награди. Вълнува се, че в журито на един от тях е Иван Лечев. „Школата за мен е много важна, тя е едно семейство. Усещаш такава любов!“ – казва вокалистката и дава пример с изработването на съвместни дуетни и многогласни изпълнения.

Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ е другото ѝ семейство. Тук също е много активна в градивните си действия, каквито са и другите ѝ съученици. Водим интервюто навръх Международния ден на джаза. На финален етап е подготовката на спортен празник на 5 май, на който ще бъдат представени различни държави, а мероприятието ще бъде свързано с Деня на Европа. Току-що Ученическият съвет е подготвил първия подкаст. „Виждам много хора с интерес.“ – отбелязва Катерина Димитрова. Тя благодари на своята класна Десислава Златева, на другите преподаватели и продължава: „Има чувство за общност между учители и ученици.“

Миналата година Катерина Димитрова участва във фестивала „Деца на джаза“, организиран съвместно от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM. „Беше уникално преживяване. Беше ме малко страх отначало, защото дълго време преди това имах сценична треска. В последните две – три години го преодолявам и на сцената се чувствам комфортно. На фестивала имах възможността да се срещна с хора, които активно се занимават с джаз, които са в музикалната индустрия и имат години опит. Беше изключително вдъхновяващо! Лекциите, вокалните тренировки, изпълненията с пианист на живо на сцената… Всичко беше много красиво! От цялата страна се включиха много големи таланти, уникални гласове със специфични тембри, които не бях чувала преди. За мен това бе много важно събитие. Такива неща трябва да се случват повече, защото събират хората – музиканти и публика. Така обществото виждат младите какви таланти са.“