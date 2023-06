Претворен в джаз стилистика от Константин Костов, цикълът „Картини от една изложба“ на Мусоргски за първи път звучи в изпълнение на бигбенд

В джаз стилистика за бигбенд претворява Константин Костов цикъла „Картини от една изложба“ на Модест Мусоргски. Премиерно произведението слушаме в изпълнение на Бигбенда на БНР под диригентството на Антони Дончев с гости Христо Йоцов – барабани, и Димитър Карамфилов – контрабас, тази вечер от 19 ч. в Първо студио на радиото. За трио именно с Йоцов и Карамфилов Константин Костов направи и записа джаз версия на творбата на Мусоргски и я издаде в албум през 2021 г. Впечатлена от този прочит, продуцентът в БНР Мая Райкова кани музиканта да направи преработка за голям джазов оркестър. Така днес за първи път в света „Картини от една изложба“ ще прозвучи цялостно в джаз версия за бигбенд.

Константин Костов пресъздава класически произведения в стилистиката на джаза като учебно занимание в университета. „По време на обучението ми в академията в Мюнхен моят преподавател Леонид Чижик ни насърчаваше да обработваме класически произведения и да ги аранжираме за джаз в желан от нас формат. Много пъти съм правил преработки за различни творби, но ми се искаше да направя цял цикъл, с единственото условие към него той да е известен.“ – разказа предисторията в интервю по Jazz FM Константин Костов. Негови приятели посрещат идеята с учудване и дори го предупреждават: „Само гледай да не я развалиш!“ – споделя той в текста към албума, когато изключителният резултат е вече факт. „Класическите музиканти не обичат подобни намеси, които приемат като посегателства. Но аз съм се научил да аранжирам с голямо уважение към композитора и към творбата.“ – описва ключа към успеха Константин Костов. В работата си той се опира на същността на джаза – значима музика без граници. „За мен е важно качеството – да има съдържание и да се остави свобода за импровизация.“ – полага той основата.

И така става първият музикант, направил джаз версия на целия цикъл „Картини от една изложба“. Вратата към него му отваря класическа интерпретация на Евгени Кисин. „Той много ме впечатли с идеята за това как протичат нещата във времето. Чух потенциала произведението да се превърне в джаз. Но е невъзможно да направиш това с целия материал, смятам, че трябва да се търсят отделни елементи. В някои от пиесите се получиха съвсем други форми, те отидоха в съвсем друг хоризонт.“ – провокират го мащабът и трудността на задачата. Творческия процес описва като много интересен.

Произведението си Константин Костов записва и свири в трио с Христо Йоцов и Димитър Карамфилов. От малък той мечтае да работи с прочутия барабанист. „Преди години с него започнахме да свирим моя авторска музика. Предложих му този проект и той веднага го прие. А с Митко отдавна сме приятели – и в музиката, и в живота.“ Така приятелството преминава в партньорство, а една мечта се сбъдва. Допирателните точки с точните хора са много – и Христо Йоцов често е събира джаз и класика, а когато гостува на Димитър Карамфилов, хубавият разговор неизменно е последван от свирене заедно.

От тук нататък Константин Костов получава единствено одобрение. Неговите приятели в класическата музика, отначало резервирани, много харесват преработката. С възторг я приема и публиката, видяла по нов начин през погледа на музиканта едно от най-популярните класически произведения. Премиерата преминава при голям успех на фестивала „Софийски музикални седмици“, следват изпълнения на много фестивали. „Хората бяха доста приятно изненадани.“ – казва за оценката Константин Костов, но от скромност не споделя за възторга, с който навсякъде се приема творбата. Така се стига и до поканата да я пресъздаде за бигбенд, която отправя Мая Райкова, чула записа от изпълнението на „Аполония“. „Аз доста време си помислих преди да поема цялата отговорност, тъй като това е доста крупна работа.“ За щастие, приема. Взема идеите от разработката за триото и на тяхна основа, спазвайки задължителните форми за големия оркестър, създава новата творба. „За бигбенд нещата се получиха съвсем различно!“ Резултатът идва след няколкомесечен труд. Константин Костов се затваря вкъщи и цяла зима по работи по аранжимента, паралелно създавайки своя първи концерт за пиано и симфоничен оркестър. „За бигбенд ми е по-сложно да пиша, отколкото за симфоничен оркестър. Използват се специфични техники като шаут хорус и пикап, даваш сола на различните инструменти. Така произведението стана още по-отворено като форми.“

„Резултатът е обещаващ!“ – след седмица на репетиции е високата оценка на диригента и ръководител на Бигбенда на БНР Антони Дончев. В интервю по Jazz FM той бе красноречив за значимостта на проекта: „Косьо е направил брилянтни аранжименти, пълни с интересни идеи, които се различават от масовата музика за бигбенд. Той има свой отличителен почерк. Това ще бъде един от емблематичните наши концерти!“ Антони Дончев откроява причината това да се случи: „Страшно много ми харесва това, че Косьо подхожда към материала като към вдъхновение. Музиката на Мусоргски служи единствено като опорна точка и от там нататък той се разгръща с неговите страхотни възможности като музикант. Това крайно много ми допада, защото винаги постъпвам по същия начин – опитвам се да преоткрия всяка музика, по която работя и не е моя, и да я пресъздам, все едно аз съм я написал. Това дава ново лице на крайно позната музика, която се е превърнала в класика отпреди много, много години. Косьо намира своя собствен път в третирането ѝ, което е великолепно!“

След концерта на Константин Костов довечера в Студио 1 на БНР с неговата преработка на „Картини от една изложба“ от Мусоргски, съвсем скоро ще го слушаме отново на столична сцена в концерта от проекта на Димитър Косев „Ново поколение“ с оркестъра на Държавна опера – Русе, когато ще прозвучи за първи път неговият Първи концерт за пиано и симфоничен оркестър. На събитието в зала „България“ в неделя от 19 ч. ще бъде изпълнена само първата част от творбата. „Ново поколение“ ще чуе и публиката в Русе утре вечер в зала „Филхармония“. На „Джаз в Бургас“ и „Банско джаз фестивал“ това лято с Константин Костов на пианото ще пресъздаде свои любими песни Камелия Тодорова.