Председателят на журито на конкурса „Ще ти разкажа приказка“ Георги Константинов: „Творби, изпълнени със смела детска фантазия, свежо чувство за хумор, искрено споделяне“

Над 300 деца от страната и българчета по света участваха в организирания от Столичната община Национален конкурс за детска авторска приказка „Ще ти разкажа приказка“. През тази година се проведе 13-ото му издание. Конкурсът е част от Календара на културните събития на Столична община. Той се провежда в две възрастови групи – от 9 год. до 12 год. и от 13 год. до 15 год.

Като прекрасно изживяване за журито определи четенето на творбите председателят на журито Георги Константинов: „Имаше с какво да ни изненадват и вълнуват получените от 324 автори приказки, долетели от различните краища на света. Те са изпълнени със смела детска фантазия, свежо чувство за хумор, искрено споделяне – оригинални хрумвания, дошли от общуването с българския фолклор, ярки случки от училищния свят, съвременни фантастични представи за звездни пътувания отвъд космически портали, съкровени поетични мечтания на детската душа. В малките има един по-просторен поглед в сравнение с това, което в миналото са писали дори наши майстори на приказката. В нашия чудесен конкурс е така – наградите никога не стигат!“

Членове на журито са писателката Катя Антонова, преводачката, издателка, журналистка и авторка на детски книги Зорница Христова, старши експертът по литература в Регионално управление на образованието – София – град Станислав Георгиев и Биляна Балева от дирекция „Култура” на Столична община. Дори самите заглавия на приказки говорят за зряло осмисляне на света: „Приказка за доброто“, „Любовта е танц“… „От години инициираме този конкурс с целта да стимулираме творческото развитие на децата.“ – отбеляза инициаторът Нели Горанова от дирекция „Култура“ на Столична община. Тя наблюдава израстването на децата през годините: „Това означава, че те развиват все повече своя талант.“ Тази година в конкурса се влючват деца от цялата страна и българчета, живеещи в Република Северна Македония, САЩ, Унгария, Италия. Класираните на първо място получават лаптопи, а на второ и трето – таблети. И още деца получават книги.

Награди:

Възрастова група 9 – 12 години

Първа – Алис Илианова Харизанова – ОУ „Райна Княгиня“ – Пловдив, за приказката „Как книгата победи телефона“

Втора – Александра Николаева Василева – Международна гимназия „Васил Златарски“ – София, за приказката „Лисицата фенек и извънземните“

Трета – Сетара Лима Вахдат – Българско училище за роден език – Будапеща, Унгария, за приказката „Вълчета“

Възрастова група 13 – 15 години

Първа – Николета Павлова Павлова – ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен, УЛК „Сладкодумци – дебати“, за приказката „Любовта е танц“

Втора – Александра Серджо Паскуини – София, за приказката „Ще ти разкажа приказка“

Трета – Александър Асенов Александров – СУ „Козма Тричков“ – Враца, за приказката „Сълзите на небето“

Пълен списък на наградените можете да откриете тук. По традиция шестте отличени от първо до трето място творби достигат до широката публика в книга, която ще бъде представена на церемонията по връчването на наградите утре от 16 ч. в Общински културен институт Научно-образователен детски център „Музейко“. Церемонията включва и музикална програма. Книгата е илюстрирана от художника Яна Гайсвайлер, редактор е Нели Горанова, коректор – Станислав Георгиев, а художник е Цвятко Остоич. Книгата можете да откриете тук. Церемонията ще се проведе на 81-я рожден ден на Георги Константинов, Почетен гражданин на София. Вчера той представи стихосбирката си „Несгъваем човек“.